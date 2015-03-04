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В Минске начали принимать документы на оформление семейного капитала

04 марта 2015 18:08
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Новости Беларуси. В Минске начали принимать документы на оформление семейного капитала. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме.

Семьи могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. В течение пяти дней органы проверят наличие статуса многодетной семьи. А затем примут решение о назначении либо отказе в предоставлении семейного капитала.

Указ президента № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» вступил в силу 1 января 2015 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Мы надеемся, тоже позволит семьям получить дополнительную поддержку и послужит хорошим, экономическим, долгосрочным эффектом на повышение рождаемости и прирост населения.

# общество # Жанна Романович # Социальная помощь

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