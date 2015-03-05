Старейшая жительница Земли Мисао Окава празднует 117-летие

Новости Японии. Пятого марта самой старой женщине на Земле исполняется 117 лет. Жительница Японии Мисао Окава не считает свою жизнь такой уж долгой.

На вопрос журналистов, в чем заключается секрет долголетия, Мисао Окава ответила, что сама была бы не против узнать ответ на этот вопрос.

Праздничные мероприятия прошли 4 марта, за день до дня рождения, в доме престарелых в Осаке, где сейчас живет долгожительница. Что подтолкнуло женщину отметить день рождения ровно на один день раньше, не уточняется.



Врачи отмечают, что в последнее время зрение долгожительницы стало ухудшаться из-за катаракты. Однако в целом ее физическое и умственное состояние вполне удовлетворительно.

Мисао правильно питается и спит по 15 часов в сутки. Такой образ жизни вполне соответствует данному ею однажды совету.

Мисао Окава, долгожительница:

Ешьте и спите, и вы будете жить долго. А еще вы должны научиться расслабляться.



Мисао вышла замуж в 1919 году, но в итоге пережила своего мужа на 84 года. Мужчина скоропостижно скончался в 1931-м. У Мисао было трое детей, двое из которых до сих пор живы и уже отметили 90-летние юбилеи. У жительницы Страны восходящего солнца также есть четыре внука и шесть правнуков.

В 2013 году представители Книги рекордов Гиннеса признали Мисао Окаву старейшим человеком на Земле.

16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса. Белорусский силач Кирилл Шимко установил мировой рекорд, протянув 3 метра танк весом 11,5 тонн. Самая большая в мире семья съедает на ужин 30 кур и 50 кг картофеля. Больше информации об этих и многих других рекордах Гиннеса вы найдете здесь.