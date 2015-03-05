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Минторг Беларуси усилит контроль за продажей цветов к 8 Марта

05 марта 2015 10:26
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Новости Беларуси. Минторг усилит контроль за продажей цветов к 8 Марта. Несмотря на ажиотажный спрос, продавцам придется выполнять все требования законодательства о защите прав потребителей и правил розничной торговли.

Это наличие ценника с указанием наименования товара, страны происхождения. Продажа цветов в местах, не установленных для этого местными властями, и вовсе запрещена.

Министерство торговли обратилось к предохранителям с просьбой оказать содействие при наведении порядка в данном вопросе. Нарушителям грозят серьезные меры, вплоть до закрытия торговых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Растения и цветы

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