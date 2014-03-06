В преддверии 8 Марта в Беларуси усилят контроль за продажей цветов

Новости Беларуси. В Беларуси усиливают контроль за продажей цветов. В преддверии Международного женского дня особое внимание - соблюдению правил торговли и требований законодательства. Предпраздничным мониторингом займется Министерство торговли совместно с другими заинтересованными ведомствами.

Специалисты, в частности, будут проверять наличие ценников с указанием наименования товара, его стоимости, страны происхождения. Они также будут следить за соблюдением графика работы.

К нарушителям применят самые жесткие меры, вплоть до закрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.