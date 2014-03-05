77-летний Сильвио Берлускони вновь женится! Его избранницей стала 28-летняя Франческа Паскале

Новости Италии. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и его нынешняя спутница Франческа Паскале поженятся в июне этого года. Для Берлускони это будет третий брак. По информации агентства TMNews, Берлускони и Паскале могут заключить брак в местечке Лакко Амено на острове Искья (регион Кампания).

В сентябре прошлого года Паскале дала первое крупное интервью итальянскому изданию Vanity Fair. Женщина рассказала, что, раз уж сумела влюбить в себя Берлускони, то в кратчайшие сроки женит его на себе.

Франческа Паскале, возлюбленная Сильвио Берлускони:

Когда я, в конце концов, оказалась прямо перед ним, я только и смогла, что сказать: «Какой же Вы красивый!…». После этого я предложила ему свой номер телефона.

«Женщины становятся в очередь, чтобы выйти за меня замуж. Слава идет впереди нас: я знаю, как сделать женщин счастливыми», – отметил однажды Берлускони. Похоже, он на самом деле знает толк в любви.

Напомним, в 2009 году Берлускони посетил Минск. Это был понедельник, Берлускони, уже по славянской традиции, решил сделать его по-своему тяжелым: увезти из Минска побольше того, что принято называть «на память». Что увез Сильвио Берлускони домой, в Италию, в память о Беларуси. Вы будете удивлены! Смотрите видео.