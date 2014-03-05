Минский аквапарк получил название «Лебяжий». С 5 марта стартовала пиар-компания

Новости Беларуси. В Минске выбрали название для строящегося аквапарка на проспекте Победителей. После долгого голосования акватория получила имя «Лебяжий» — в честь природно-биологического заказника, рядом с которым находится водноспортивный комплекс. Он станет пятым по величине в Европе и сможет одновременно вместить почти две тысячи человек.

В аквапарке, который будет работать круглый год, разместят одиннадцать основных горок, длина самой большой из них — более двухсот метров. Большой бассейн украсят водопады, фонтаны и гейзеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алина Змачинская, креативный директор ГП «Аква-Минск»:

Действительно, название парка утверждено, это окончательно. Называться он будет авкапарк «Лебяжий». Я напомню, что в выборе названия участие принимала практически вся Беларусь. У нас предусмотрена обширная пиар-акция. Мы стараемся общаться с нашими клиентами и уже сегодня запускаем все социальные сети. Все предложения, все замечания мы готовы учесть! Ждем вас!