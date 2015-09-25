В преддверии 15-летия телеканал СТВ посетил Брест и познакомился со своим брестским зрителем

Брест - один из древнейших белорусских городов. Во многом его можно считать передовым. Так как именно здесь появилась первая аптека, первая типография, где вышло издание Библии на разных языках и первый Букварь.

Сегодня Брест можно смело называть культурной столицей Беларуси. На днях брестчане принимали особенных гостей. В преддверии своего дня рождения традиционно в компании артистов в город-герой Брест прибыла большая творческая бригада телеканала СТВ, чтобы познакомиться со своим брестким зрителем.

В составе бригады на этот раз оказались и ведущие программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Ольга Бурлакова и Александр Меженный.