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В преддверии 15-летия телеканал СТВ посетил Брест и познакомился со своим брестским зрителем

25 сентября 2015 08:20
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Брест - один из древнейших белорусских городов. Во многом его можно считать передовым. Так как именно здесь появилась первая аптека, первая типография, где вышло издание Библии на разных языках и первый Букварь.

Сегодня Брест можно смело называть культурной столицей Беларуси. На днях брестчане принимали особенных гостей. В преддверии своего дня рождения традиционно в компании артистов в город-герой Брест прибыла большая творческая бригада телеканала СТВ, чтобы познакомиться со своим брестким зрителем.

В составе бригады на этот раз оказались и ведущие программы  «Утро. Студия хорошего настроения» - Ольга Бурлакова и Александр Меженный.

# общество # Фотофакт # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Сергей Лапковский # Светлана Агарвал # Встречи СТВ со зрителями # Иван Буслай

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