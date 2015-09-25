Новости Беларуси. Первый модуль белорусской полярной станции отправится в Антарктиду в конце октября. Его установят во время восьмой ежегодной экспедиции, состав которой претерпел некоторые изменения.

Общее количество участников научной группы останется неизменным – пять человек, однако упор будет сделан на техников, которые и займутся сборкой блоков – будущего места работы и проживания полярников.

Исследователи, в свою очередь, продолжат изучать состав атмосферы, озоновый слой и явления, связанные с формированием климата на нашей планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:

Деятельность Республики Беларусь в Антарктиде – это не только научная деятельность, потому что очень большой спектр вопросов находится в сфере международных отношений в системе договора об Антарктике. Наша страна ставит своей целью достижение статуса консультативной стороны, которая дает право голоса, участие в принятии решений, касающихся будущего Антарктики и так далее.