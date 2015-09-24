Добираться в Вильнюс из Минска можно будет за 2 часа уже в 2016

Новости Беларуси. В Вильнюс из Минска за 2 часа. Белорусская железная дорога приступила к электрификации участка от Молодечно до белорусско-литовской границы. В реализации проекта участвует китайская компания, которая поставит электрооборудование.

Момент исторический.

Положено начало электрификации участка железнодорожного маршрута от Молодечно через Гудогай до границы с Литвой. Это 84 километра белорусских стальных магистралей.

Ольга Власовец, СТВ:

Электрификация путей от Молодечно до государственной границы с Литвой — проект стратегический. Он позволит оптимизировать маршрут, связывающий Европейский союз с ЕАЭС. Среди основных плюсов: экологичность, экономичность и скорость.

Электрификация не только техническое новшество, но и важный экологический проект.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

За год, чтобы перевезти между Минском и границей Литвы грузы и пассажиров, Белорусская железная дорога тратит 10 000 тонн дизельного топлива, которое, естественно, по своей экологичности дает больше 2 000 тонн вредных веществ в виде выбросов в атмосферу. Электрификация — это экологичность.

90 миллионов долларов в этот проект вложили китайские партнеры. Ведь, как принято говорить в Поднебесной, чтобы стать богаче, нужно строить дороги. Рельсы свяжут жемчужину Шелкового пути индустриальный парк «Великий камень» с Балтийским морем.

Ван Цзиньсун, глава китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования:

Этот объект — самый важный участок на территории Беларуси в рамках экономического пояса Шелкового пути. Он позволит связать Европу с Азией. Для его строительства наша компания будет использовать самые передовые технологии и самых опытных специалистов.

Расширятся маршруты электропутешествий и для пассажиров. Кроме белорусского участка железной дороги, ток пустят и на путь от станции «Новая Вильня» до литовской границы с Беларусью. В результате от Вильнюса до Минска можно будет доехать всего за 2 часа.

Альбинас Рагаускис, заместитель генерального директора – директор по инфраструктуре АО «Литовские железные дороги»:

Мы со своей стороны делаем совместный проект. И от границы белорусско-литовской до Вильнюса мы уже проект осуществляем. И тоже в середине следующего года мы думаем, что мы встретимся на границе.

Такой ход и важный вклад в экономику дороги.

Электрификация позволит снизить себестоимость перевозок на 20%. А с введением в эксплуатацию Белорусской АЭС данный проект повысит энергобезопасность Беларуси, что, конечно, скажется и на стоимости транзита грузов по рельсам.

Николай Короткевич, заместитель генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:

Со вводом мощностей в островецкой площадке, атомная станция здесь недалеко, у нас будет серьезное пополнение генерирующих мощностей. Железная дорога как раз является устойчивым потребителем нашего товара электроэнергии.

Полная электрификация пути от Минска до Вильнюса — еще и завершающий этап создания ответвления Общеевропейского транспортного коридора номер 9. Он связывает страны Балтии с Восточной Европой. Те преимущества, которые дает электрификация, повысит конкурентоспособность белорусской магистрали как на внутреннем, так и на международном рынке транспортных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.