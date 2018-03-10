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Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами

10 марта 2018 14:00
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Новости Беларуси. Праздник – в новом классе. Подарок получили ученицы сельской школы в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-1

Занятия по трудам теперь будут проходить в кабинете, который дружный коллектив учителей возродил собственными силами.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-3

Не столько урок, сколько самое настоящее новоселье. Еще зимой труду этих детей из небольшой деревушки Нарутовичи обучали в разных уголках здания школы. Было неудобно. Поэтому учителя и поставили, прежде всего перед собой, амбициозную цель – создать идеальный кабинет.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-5

За дело взялись всем миром. Оказалось не так уж и сложно. По проекту бесплатно из Голландии получили семена картофеля, свеклы, огурцов и моркови. Вырастили на участке урожай. Половину съели, вторую решили продавать. А вырученные деньги все это время капали в одну копилку.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-7

Ирина Ворабьева, директор Нарутовичской базовой школы:
То, что мы здесь делали, мы оставались после уроков, приходили в выходные дни. Рабочие крутили мебель, учителя красили, техперсонал помогал. Мы это делали сообща. И именно такие моменты сближают весь коллектив.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-9

Чтобы воплотить идею в жизнь понадобилось два года. За это время приобрели необходимую мебель и бытовую технику.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-11

Петр Бутрим, СТВ:
Теперь в одном небольшом помещении можно учиться работать на швейной машинке, кроить ткань, утюжить и вкусно готовить, например, вот такие ароматные блинчики.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-13

Новым блюдам и возможностям рады не только учителя, но и сами школьницы. Кстати, их здесь всего 30. Даша учится в 6-ом классе, но уже понимает: если не в профессии, то в жизни настоящей леди может пригодится любое ремесло.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-15

Дарья Ковалевич, ученица 6-го класса Нарутовичской базовой школы:
Хотелось бы еще поготовить, чтобы было несколько уроков с готовкой. Очень нравится шить на швейной машинке, вязать, плести из бисера.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-17

С малых лет не пугается мелких хлопот по хозяйству и одноклассница Анисья. К 8 марта о лучшем подарке даже не мечтала.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-19

Анисия Тарасевич, ученица 6-го класса Нарутовичской базовой школы:
Стало намного удобнее. Раньше бегали по разным классам перебежками. Не было где заниматься. А сейчас у нас такой прекрасный кабинет. Здесь у нас все есть под рукой.

Долгожданный подарок: в Берёзовском районе работники школы создали новый кабинет труда своими силами-21

В будущем планируется преобразить еще одну мастерскую – на этот раз для трудового обучения мальчиков.

# Год малой родины # общество # Ирина Ворабьева # Дарья Ковалевич # Анисия Тарасевич # Фотофакт

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