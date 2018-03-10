Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему

Новости Беларуси. Четыре дня без горячей воды. Звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квартире супругов Дякун специалисты отключили газовую колонку. Во время плановой проверки выяснилось, что у потребителей отсутствует договор на услуги. Оставшиеся без горячей воды пенсионеры, обратились на прямую телефонную линию. Проблему решили оперативно.

Игорь Попов, управляющий делами Гродненского облисполкома:

На прямые телефонные линии в 2018 году за вот этих неполных три месяца в целом поступило 345 было попыток дозвона, звонков. Из них по 262 звонкам людям давались ответы или были поручения по выполнению.