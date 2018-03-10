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Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему

10 марта 2018 13:22
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Новости Беларуси. Четыре дня без горячей воды. Звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему-1

В квартире супругов Дякун специалисты отключили газовую колонку. Во время плановой проверки выяснилось, что у потребителей отсутствует договор на услуги. Оставшиеся без горячей воды пенсионеры, обратились на прямую телефонную линию. Проблему решили оперативно.

Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему-3

Игорь Попов, управляющий делами Гродненского облисполкома:
На прямые телефонные линии в 2018 году за вот этих неполных три месяца в целом поступило 345 было попыток дозвона, звонков. Из них по 262 звонкам людям давались ответы или были поручения по выполнению.

Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему-5

Большие выходные – для чиновников не повод отдыхать. Сегодня по субботней традиции они вновь на связи с населением. Практика прямых телефонных линий продолжается. Решить таким способом свои вопросы не упустили возможность и многие белорусы. Так, в Гродненский облисполком поступило более 10 звонков. В топе тема дорог и общественного транспорта.

Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему-7

Семья из Гродно осталась без горячей воды: звонок на прямую линию помог оперативно решить проблему-9

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Игорь Попов

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