Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?
Новости Беларуси. Детский взгляд на дорожные проблемы. Трогательная акция «Письмо водителю» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ученики столичной гимназии № 5 написали и красочно оформили письма-обращения к водителям. Юные минчане призывали автомобилистов быть внимательнее и осторожнее на дороге. Яркие послания о соблюдении ПДД дети передали лично в руки.
Тема детского дорожно-транспортного травматизма сейчас у столичной автоинспекции на особом контроле. По сравнению с 2018 годом, количество ДТП с юными минчанами значительно увеличилось.
Антон Шпаковский, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Реакция водителей всегда положительная, они рады общению с детьми. Когда чужие дети подходят к водителю, они больше задумываются о проблеме алкоголизма за рулем и соблюдении правил дорожного движения.