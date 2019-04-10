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Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

10 апреля 2019 20:54
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Новости Беларуси. Детский взгляд на дорожные проблемы. Трогательная акция «Письмо водителю» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ученики столичной гимназии № 5 написали и красочно оформили письма-обращения к водителям. Юные минчане призывали автомобилистов быть внимательнее и осторожнее на дороге. Яркие послания о соблюдении ПДД дети передали лично в руки.

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?-1

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?-3

Тема детского дорожно-транспортного травматизма сейчас у столичной автоинспекции на особом контроле. По сравнению с 2018 годом, количество ДТП с юными минчанами значительно увеличилось.

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?-6

Антон Шпаковский, инспектор ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Реакция водителей всегда положительная, они рады общению с детьми. Когда чужие дети подходят к водителю, они больше задумываются о проблеме алкоголизма за рулем и соблюдении правил дорожного движения.

# Правила дорожного движения # общество # Антон Шпаковский # Фотофакт

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