Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

Новости Беларуси. Детский взгляд на дорожные проблемы. Трогательная акция «Письмо водителю» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ученики столичной гимназии № 5 написали и красочно оформили письма-обращения к водителям. Юные минчане призывали автомобилистов быть внимательнее и осторожнее на дороге. Яркие послания о соблюдении ПДД дети передали лично в руки.

Тема детского дорожно-транспортного травматизма сейчас у столичной автоинспекции на особом контроле. По сравнению с 2018 годом, количество ДТП с юными минчанами значительно увеличилось.