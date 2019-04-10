«Никто не хочет браться за наш посёлок». Жители Заводского района в Минске направили жалобу в адрес Президента

Новости Беларуси. Туалет на улице, холодная вода и газ в баллонах. Так свои жилищные условия описала жительница Автозаводского переулка в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ее обращение в числе 2 тысяч других пришло в адрес «Большого разговора с Президентом». Каждая жалоба – на контроле. На месте побывала наш корреспондент Юлия Стриго.