В правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья в Александрии

Место встречи – Александрия! 20 мая в правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья. Традиционный фестиваль вот уже 15 лет собирает друзей на живописном берегу Днепра. Здесь многовековые традиции переплетаются с современностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник в Александрии – культурный бренд страны, о котором знают и за рубежом. В летнюю ночь в белорусскую глубинку приезжают десятки тысяч иностранцев. Подготовка к мероприятию всегда основательная. В 2025 году в планах широкое использование современных технологических решений для творческих задумок. Но при этом в приоритете и вопросы безопасного и комфортного отдыха гостей. Для их удобства будет организовано широкое транспортное сообщение, также предусмотрено достаточное количество парковочных мест.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом году наша задача – уйти от шаблонов, сохранить лучшее, что есть в этом фестивале. Вот эту дружескую, теплую атмосферу, но при этом органично вплести какие-то новые нотки, обеспечить традиции нашего народа современными технологиями.

Новые интерактивные площадки, яркие концертные номера, выставка достижений современной Беларуси и многое другое – прямо под открытым небом. Праздник в 2025 году обещает удивить. Друзей Александрия соберет 5 июля.