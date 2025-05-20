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В правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья в Александрии

20 мая 2025 12:09
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Место встречи – Александрия! 20 мая в правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья. Традиционный фестиваль вот уже 15 лет собирает друзей на живописном берегу Днепра. Здесь многовековые традиции переплетаются с современностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья в Александрии-2

Праздник в Александрии – культурный бренд страны, о котором знают и за рубежом. В летнюю ночь в белорусскую глубинку приезжают десятки тысяч иностранцев. Подготовка к мероприятию всегда основательная. В 2025 году в планах широкое использование современных технологических решений для творческих задумок. Но при этом в приоритете и вопросы безопасного и комфортного отдыха гостей. Для их удобства будет организовано широкое транспортное сообщение, также предусмотрено достаточное количество парковочных мест.

В правительстве обсудили подготовку к празднованию Купалья в Александрии-4

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этом году наша задача – уйти от шаблонов, сохранить лучшее, что есть в этом фестивале. Вот эту дружескую, теплую атмосферу, но при этом органично вплести какие-то новые нотки, обеспечить традиции нашего народа современными технологиями.

Новые интерактивные площадки, яркие концертные номера, выставка достижений современной Беларуси и многое другое – прямо под открытым небом. Праздник в 2025 году обещает удивить. Друзей Александрия соберет 5 июля.

# Фестиваль # Купалье

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