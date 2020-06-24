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В правилах возведения жилых домов появились дополнительные условия

24 июня 2020 16:13
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Новости Беларуси. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов теперь будет осуществляться только после заключения застройщиками договоров на реализацию этих работ с местными исполнительными и распорядительными органами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая норма закреплена в указе, подписанном Президентом. Кроме сроков проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию, в договорах будут определены права и обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств. Указ принят в целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при возведении многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков.

Больше новостей экономики за 24 июня здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Сергей Савицкий

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