Около 20 автобусов различных марок. Как обновился автопарк в Марьиной Горке

Новости Беларуси. В Минской области возобновляется трафик пассажирских перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В апреле-мае автобусные перевозки сократились примерно на половину, но уже с начала лета практически вернулись на прежний уровень. Один из самых востребованных маршрутов на данный момент – Марьина Горка – Минск.

Местный автопарк – это 49 автобусов, которые выполняют как городские, так и пригородные поездки. В последнее время парк заметно обновился.

Геннадий Сечко, директор автопарка № 17 Марьиной Горки:

Около 20 новых автобусов мы приобрели различных марок как для городских перевозок, так и для пригородных перевозок. Причем пригород, где уже расстояние побольше, – мы приобретаем повышенной комфортности автобусы, как вы видите, с кондиционерами, со шторками, с мягкими сиденьями, чтобы наш пассажир чувствовал себя комфортно на хорошем транспорте.