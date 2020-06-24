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Планы немецких оккупантов. «Жители Минска почти все уничтожались, и города как такового не существовало»

24 июня 2020 16:05
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Планы немецких оккупантов. «Жители Минска почти все уничтожались, и города как такового не существовало» -1

Немецкий штаб четко определил функцию главного города республики. Здесь расквартировали солдат и планировали оборудовать комплекс концентрационных лагерей. Минское гетто, которое уже стало грустной легендой, согласно планам оккупантов было только началом.

Планы немецких оккупантов. «Жители Минска почти все уничтожались, и города как такового не существовало» -4

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:
Они не собирались кроме крематориев и концлагерей строить в городе ничего. Есть карта, выполненная немецкими архитекторами. Так вот, по этой карте жители Минска почти все уничтожались, и города как такового не существовало. 

# Великая Отечественная война # общество # Галина Шостак # Фотофакт

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