Планы немецких оккупантов. «Жители Минска почти все уничтожались, и города как такового не существовало»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Немецкий штаб четко определил функцию главного города республики. Здесь расквартировали солдат и планировали оборудовать комплекс концентрационных лагерей. Минское гетто, которое уже стало грустной легендой, согласно планам оккупантов было только началом.
Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:
Они не собирались кроме крематориев и концлагерей строить в городе ничего. Есть карта, выполненная немецкими архитекторами. Так вот, по этой карте жители Минска почти все уничтожались, и города как такового не существовало.