«Настроили землянок, целая деревня была». Как во время Великой Отечественной жили люди в гражданских лагерях
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
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Во время Великой Отечественной в гражданских лагерях ютились родственники партизан, погорельцы, выжившие евреи, молодежь, которая скрывалась от насильственного вывоза в Германию. Обособленно жили партизаны. Их так же укрывал лес.
Надежда Леневич, жительница Слуцкого района:
Карова стаяла наша на пажарышчы, уцякла. І толькі вецярок павеяў. Потым ужо ў зямлянках жылі, у лесе.
Анна Братковская, жительница Слуцкого района:
Был гражданский лагерь, настроили землянок, целая деревня была. Может, 30 землянок было.