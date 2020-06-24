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«Настроили землянок, целая деревня была». Как во время Великой Отечественной жили люди в гражданских лагерях

24 июня 2020 15:22
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

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«Настроили землянок, целая деревня была». Как во время Великой Отечественной жили люди в гражданских лагерях -1

«Настроили землянок, целая деревня была». Как во время Великой Отечественной жили люди в гражданских лагерях -3

Во время Великой Отечественной в гражданских лагерях ютились родственники партизан, погорельцы, выжившие евреи, молодежь, которая скрывалась от насильственного вывоза в Германию. Обособленно жили партизаны. Их так же укрывал лес.

«Настроили землянок, целая деревня была». Как во время Великой Отечественной жили люди в гражданских лагерях -6

Надежда Леневич, жительница Слуцкого района:
Карова стаяла наша на пажарышчы, уцякла. І толькі вецярок павеяў. Потым ужо ў зямлянках жылі, у лесе.

«Настроили землянок, целая деревня была». Как во время Великой Отечественной жили люди в гражданских лагерях -9

Анна Братковская, жительница Слуцкого района:
Был гражданский лагерь, настроили землянок, целая деревня была. Может, 30 землянок было. 

 

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Надежда Леневич # Анна Братковская # Фотофакт

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