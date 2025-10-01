В Беларуси задержан организатор нелегальных охотничьих туров. Подробности сообщили в МВД. Как стало известно, 43-летний предприниматель вопреки закону оказывал услуги туристического оператора, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержание проведено при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз».

Вадим Хомич, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Установлено, что мужчина в период с 2023 по 2025 годы, выступая посредником между иностранными гражданами и охотничьими угодьями Минской и Могилевской областей, незаконно организовал охотничьи туры, при этом нарушал требования, предъявляемые к временному ввозу, вывозу специального оружия и боеприпасов, установленные на территории Беларуси. Также недобросовестный коммерсант неправомерно предоставлял в пользование клиентам свое личное нарезное оружие и боеприпасы. По месту его жительства обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного охотничьего оружия, более 150 боеприпасов. Следователями в отношении фигуранта возбуждено четыре уголовных дела.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В Министерстве внутренних дел напоминают: иностранные граждане могут вести охоту и ввозить оружие на территорию Беларуси только в строгом соответствии с национальным законодательством.