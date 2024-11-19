Почему белорусское молоко самое вкусное? Секретом поделились в ведущем хозяйстве

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы сегодня говорим о том, что нам нужно наращивать производство, ставить перед собой цели, и достигать большего, какие у вас планы на перспективу?

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

70 % выручки от продукции занимает у нас молоко, поэтому планы на перспективу – это развитие нашего молочного скотоводства, то есть скота молочных пород. Мы это успешно делаем и будем в будущем продолжать делать. Потому что на сегодня мы свою всю молочную продукцию, сырье молочное поставляем на первый молочный завод вот уже на протяжении, наверное, 30 лет, мы ему не изменяем, и наша продукция практически 100 % идет сортом «экстра». И ежедневно цифра такая: 55 тысяч килограмм молока ежедневно мы поставляем на первый молочный завод. И учитывая то, что наша продукция, например, молоко для малышей – она у нас очень качественная. А качественное молоко мы почему получаем? Потому что у нас современные новые фермы, 700 голов скота доится роботами, независимо от человеческого фактора, поэтому там достаточно чистое молоко.