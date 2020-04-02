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«В постели этот немец с девчиной лежит». История захвата немецкого офицера

02 апреля 2020 18:49
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«В постели этот немец с девчиной лежит». История захвата немецкого офицера-1

Акциями высшего пилотажа считались операции по захвату немецких офицеров. Некоторые действия тщательно планировались, но иногда приходилось импровизировать. Тем удивительнее было, когда языков приводили совсем молоденькие девушки, бойцы и связные чекистских спецгрупп.  

«В постели этот немец с девчиной лежит». История захвата немецкого офицера-4

Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Когда мы ворвались в эту комнату, видим, что в постели этот немец с девчиной лежит. Мы его скрутили. Мы ему не дали с кровати встать, четверо на него навалились и его скрутили.  

«В постели этот немец с девчиной лежит». История захвата немецкого офицера-7

# Великая Отечественная война # общество # Антонина Карнаушенко # Фотофакт

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