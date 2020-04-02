«В постели этот немец с девчиной лежит». История захвата немецкого офицера
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Акциями высшего пилотажа считались операции по захвату немецких офицеров. Некоторые действия тщательно планировались, но иногда приходилось импровизировать. Тем удивительнее было, когда языков приводили совсем молоденькие девушки, бойцы и связные чекистских спецгрупп.
Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Когда мы ворвались в эту комнату, видим, что в постели этот немец с девчиной лежит. Мы его скрутили. Мы ему не дали с кровати встать, четверо на него навалились и его скрутили.