Пострелять из оружия, покататься на танках, стать героем сражения. Что можно посмотреть на «Линии Сталина»?

Зайти в кабину машиниста ХХ столетия, забраться на бронетехнику, стать участником событий давних лет – все это можно попробовать на «Линии Сталина». Это большой занимательный музей под открытым небом. Сюда и в будние, и в выходные стекаются посетители разных возрастов со всей Беларуси и зарубежья.

Павел Петрухин, экскурсовод, руководитель исторического клуба «Контроль-16»:

Все мероприятия у нас очень красочные. Применяется много спецэффектов, пиротехники, массовые. Все стреляет, гремит, передвигается по полю бронетехника. Зачастую в воздухе авиация задействована. Вертолеты Ми-2, предоставляемые ДОСААФ, либо самолеты. На территории есть несколько зон. В одной из них воссоздают то или иное событие. На площадке даже есть герои – учащиеся Лошанской школы. Ребята как настоящие актеры выполняют задачи. У взрослых есть возможность, согласно сценарию, захватить вражеское здание или защитить своих из окопа. Кроме того, есть локации и с поездами.

Павел Петрухин:

Броневагоны принимали участие в боях ВОВ. Железнодорожники на бронированных составах перемещались, осуществляли охрану важных узлов. Приходилось принимать участие в боях против немецко-фашистских захватчиков. Техника передвижная. Принимает участие в военно-исторических конструкциях, театрализованных представлениях. Есть даже отдельные экскурсии по дореволюционным вагонам.

Павел Петрухин:

Этот локомотив был разработан в 1912 году. Предназначен, чтобы тянуть товары. После Октябрьской революции в СССР создавались на базе таких паровозов бронированные поезда, бронированные составы, принимавшие участие в войне. Стоит понимать, что любая техника требует надлежащего ухода и ремонта. Чтобы поезда, танки, машины, которым уже под сотню лет, выглядели презентабельно и аутентично, на «Линии Сталина» прибегают к помощи специалистов.

Павел Петрухин:

Здесь у нас трудится команда реставраторов, которые создают копии техники времен ВОВ, а также реставрируют оригинальные исторические образцы. Сейчас происходит создание копии самоходное-артиллерийской установки Sturmgeschütz III (StuG III), которая использовалась рейхом для борьбы с советскими солдатами, а также с укреплениями. На «Линии Сталина» можно пострелять из оружия, покататься на танках, колесной технике, стать героем сражения – такие активности привлекают посетителей разных возрастов.

Я гулял возле пушек, автоматов, пулеметов.

Понравилось. «Линию» посмотрели, технику. Прошлись по кругу.