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Известный белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович сегодня отмечает 75-летие

11 августа 2013 15:04
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Новости Беларуси. Известному белорусскому нейрохирургу Арнольду Смеяновичу сегодня 75. Юбиляра поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арнольд Смеянович всю свою жизнь посвятил медицине. На его счету тысячи сложнейших операций. Он разработал ряд методик в области лечения нейрохирургических больных.

Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, автор многочисленных научных трудов, изобретений и патентов. Сейчас Арнольд Федорович заведует нейрохирургическим отделом Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии и продолжает спасать человеческие жизни.

# общество # Юбилеи

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