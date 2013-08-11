Известный белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович сегодня отмечает 75-летие

Новости Беларуси. Известному белорусскому нейрохирургу Арнольду Смеяновичу сегодня 75. Юбиляра поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арнольд Смеянович всю свою жизнь посвятил медицине. На его счету тысячи сложнейших операций. Он разработал ряд методик в области лечения нейрохирургических больных.

Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, автор многочисленных научных трудов, изобретений и патентов. Сейчас Арнольд Федорович заведует нейрохирургическим отделом Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии и продолжает спасать человеческие жизни.