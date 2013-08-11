Начальник СУ-149 Николай Ковалевский: о работе предприятия и строительной карте Солигорска

Новости Минской области. Большая стройка. На кануне своего 55-го дня рождения Солигорск преобразился полностью! Юный город встречает юбилейную дату с обновленными фасадами домов, отреставрированными просторными улицами и яркими цветочными композициями.

Львиная доля работ легла на плечи коллектива специализированного управления №149 стройтреста №3. Его работники не покладая рук трудились над современным обликом столицы белорусских шахтеров.

Съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ встретилась с начальником специализированного управления №149 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» Николаем Ковалевским. Он познакомил корреспондентов и телезрителей со строительной картой молодого города.