Невероятная история бизнесмена, который возвратился на малую родину, сделав доброе дело

Новости Беларуси. Где бы ни жил человек, куда бы ни забросила его судьба, малая родина для него – всегда святое место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Где бы ни жил человек, куда бы ни забросила его судьба, малая родина для него – всегда святое место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ее воспевают и писатели, и поэты, и народная мудрость. Но все-таки патриотизм – это не только красивые слова, а прежде всего – красивые дела. 2018 год – отличное время, когда каждый может внести свою посильную лепту – в Беларуси объявлен Год малой родины.
К корням Федора Киселевского потянуло на пятом десятке.
Федор Киселевский, фермер:
Малая родина. Ее надо сохранить. Это спокойствие душевное дает. Всё-таки родина есть родина.
Это сегодня он показывает свой маленький рай. А семнадцать лет назад, вернувшись на малую родину, главной задачей для себя определил – обеспечить земляков работой. Взял землю и стал фермером, а со временем и крупнейшим работодателем на 20 километров в округе.
Федор Киселевский:
У меня 50 человек занято на фермерском хозяйстве. Очень много создал рабочих мест. Люди надеются на меня, зарплату получают.
В Смычке когда-то жизнь била ключом, но коварный удар нанесла крупнейшая в истории человечества техногенная авария. Этот уголок Гомельской области получил свою порцию чернобыльских радионуклидов. Начало 90-х довершило начатое мирным атомом: клеймо – малоперспективный населённый пункт как приговор. Всего за пару лет в деревне не стало клуба, гостиницы, школы и детского сада. Местные говорят: «Вообще ничего не было, если бы не Михалыч».
Федор Киселевский вернулся действительно вовремя. Из Смычка не успели разъехаться коренные жители – профессионалы, отлично знающие местную землю и умеющие на ней трудиться.
Людмила Голофаева, житель деревни Смычок:
Менялись директора, всё растащили, а пришел Федор Михайлович, и хотя бы есть работа. Мы очень благодарны.
Чудом не ушла жизнь и из Железников. Когда казалось, что деревня вот-вот канет в лету, возродить малую родину из забвения вызванного все тем же Чернобылем взялась семья Короткевич. Родная тетя меценатов Елена Савченко говорит, что только благодаря племянникам смогла снова вернуться в родную деревню. Спустя 19 лет.
Еще на одном фото знаменательный момент – перенос семейной реликвии иконы Святителя Николая в отреставрированный храм. Именно с этого и началось возрождение деревни.
Елена Савченко, житель деревни Железники:
Вот ему повезло в жизни, сказал, что будет возрождать. Сперва церковь. Быстро сделал. Господь помог ему. Люди говорят: «Бурьян был страшный, по улицам не пройти, а сейчас свободно, красиво, всё чистится».
В начале нулевых успешный московский бизнесмен Сергей Короткевич сумел убедить белорусскую диаспору в российской столице возродить древний храм на своей малой родине, в Железниках. На реставрацию была собрана колоссальная сумма в 600 тысяч долларов.
Сегодня в Свято-Никольский храм в Железниках приезжают поломники за тысячи километров. Стараниями меценатов здесь собраны уникальные святыни: частицы мощей святых, в том числе и самого Николая Чудотворца.
Специально для храма, на Афоне был заказан список с чудотворной иконы Богородицы – Всецарицы. Теперь в место, где еще совсем недавно могла прекратиться всякая жизнь, где и сегодня радиационный фон серьезно превышает норму, люди едут за исцелением.
Протоиерей Сергий (Андреев), настоятель Свято-Никольского храма д. Железники:
Святитель Филарет Московский говорил: «Любите Отечество земное – это преддверие Отечества Небесного». Он не раз говорил, что любовь к Родине – это христианская добродетель. И другие святые об этом говорили. Поэтому я двумя руками за то, чтобы люди любили свою родину.
Железники – это долгосрочный инвестиционный проект, договор на его реализацию официально подписан с Гомельским облисполкомом. В деревню за средства земляка-бизнесмена уже провели газ, заасфальтировали дороги, выкопали пруды для разведения рыбы, строятся мини-гостиница и магазин.
Сергей Кончиц, заместитель председателя Ветковского райисполкома:
Деревня в свое время отселялась, мало жителей там оставалось, как в советское время говорили, была бесперспективной. Но реализация этого проекта дала толчок для ее второго рождения.
К слову, для Ветковского района помощь земляков не такая уж и редкость.
Александр Добриян, СТВ:
Вот эта заснеженная дорога сегодня в буквальном смысле слова ведет в никуда. Через пару сотен метров – закрытая территория. Где-то там поросшие лесом остатки асфальтированных улиц деревни Старые Громыки. Это родина того самого легендарного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Известный на весь мир, как «Мистер Нет», своим землякам он ответил категорично «да». За помощью к Андрею Громыко жители Ветковкого района обратились лично. В Москву ездили в 1988 году. Очень уж был нужен мост через реку Бесядь, а ещё дефицитная сельскохозяйственная техника.
Мост возвели военные всего за пару месяцев. Помог еще один земляк: Громыко в присутствии ветковской делегации позвонил однокласснику-генералу. Оба не понаслышке знали, что такое Бесядь весной и какие дома дороги. Вернуться на малую родину Андрею Громыко так и не довелось, но память о нем здесь сегодня повсюду. Ведь любовь к – родине это взаимно.