Невероятная история бизнесмена, который возвратился на малую родину, сделав доброе дело

Новости Беларуси. Где бы ни жил человек, куда бы ни забросила его судьба, малая родина для него – всегда святое место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ее воспевают и писатели, и поэты, и народная мудрость. Но все-таки патриотизм – это не только красивые слова, а прежде всего – красивые дела. 2018 год – отличное время, когда каждый может внести свою посильную лепту – в Беларуси объявлен Год малой родины.

К корням Федора Киселевского потянуло на пятом десятке.

Федор Киселевский, фермер:

Малая родина. Ее надо сохранить. Это спокойствие душевное дает. Всё-таки родина есть родина.

Это сегодня он показывает свой маленький рай. А семнадцать лет назад, вернувшись на малую родину, главной задачей для себя определил – обеспечить земляков работой. Взял землю и стал фермером, а со временем и крупнейшим работодателем на 20 километров в округе.

Федор Киселевский:

У меня 50 человек занято на фермерском хозяйстве. Очень много создал рабочих мест. Люди надеются на меня, зарплату получают.

В Смычке когда-то жизнь била ключом, но коварный удар нанесла крупнейшая в истории человечества техногенная авария. Этот уголок Гомельской области получил свою порцию чернобыльских радионуклидов. Начало 90-х довершило начатое мирным атомом: клеймо – малоперспективный населённый пункт как приговор. Всего за пару лет в деревне не стало клуба, гостиницы, школы и детского сада. Местные говорят: «Вообще ничего не было, если бы не Михалыч».

Федор Киселевский вернулся действительно вовремя. Из Смычка не успели разъехаться коренные жители – профессионалы, отлично знающие местную землю и умеющие на ней трудиться.



Людмила Голофаева, житель деревни Смычок:

Менялись директора, всё растащили, а пришел Федор Михайлович, и хотя бы есть работа. Мы очень благодарны.

Чудом не ушла жизнь и из Железников. Когда казалось, что деревня вот-вот канет в лету, возродить малую родину из забвения вызванного все тем же Чернобылем взялась семья Короткевич. Родная тетя меценатов Елена Савченко говорит, что только благодаря племянникам смогла снова вернуться в родную деревню. Спустя 19 лет.

Еще на одном фото знаменательный момент – перенос семейной реликвии иконы Святителя Николая в отреставрированный храм. Именно с этого и началось возрождение деревни.

Елена Савченко, житель деревни Железники:

Вот ему повезло в жизни, сказал, что будет возрождать. Сперва церковь. Быстро сделал. Господь помог ему. Люди говорят: «Бурьян был страшный, по улицам не пройти, а сейчас свободно, красиво, всё чистится».

В начале нулевых успешный московский бизнесмен Сергей Короткевич сумел убедить белорусскую диаспору в российской столице возродить древний храм на своей малой родине, в Железниках. На реставрацию была собрана колоссальная сумма в 600 тысяч долларов.

Сегодня в Свято-Никольский храм в Железниках приезжают поломники за тысячи километров. Стараниями меценатов здесь собраны уникальные святыни: частицы мощей святых, в том числе и самого Николая Чудотворца.

Специально для храма, на Афоне был заказан список с чудотворной иконы Богородицы – Всецарицы. Теперь в место, где еще совсем недавно могла прекратиться всякая жизнь, где и сегодня радиационный фон серьезно превышает норму, люди едут за исцелением.

Протоиерей Сергий (Андреев), настоятель Свято-Никольского храма д. Железники:

Святитель Филарет Московский говорил: «Любите Отечество земное – это преддверие Отечества Небесного». Он не раз говорил, что любовь к Родине – это христианская добродетель. И другие святые об этом говорили. Поэтому я двумя руками за то, чтобы люди любили свою родину.

Железники – это долгосрочный инвестиционный проект, договор на его реализацию официально подписан с Гомельским облисполкомом. В деревню за средства земляка-бизнесмена уже провели газ, заасфальтировали дороги, выкопали пруды для разведения рыбы, строятся мини-гостиница и магазин.

Сергей Кончиц, заместитель председателя Ветковского райисполкома:

Деревня в свое время отселялась, мало жителей там оставалось, как в советское время говорили, была бесперспективной. Но реализация этого проекта дала толчок для ее второго рождения.

К слову, для Ветковского района помощь земляков не такая уж и редкость.