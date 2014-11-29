В Поместье Деда Мороза вновь поверили в сказку: 29 ноября в Беларусь вернулась Матушка Зима

Новости Беларуси. В Беларусь вернулась Матушка Зима. В Поместье Деда Мороза 29 ноября встречали сказочный кортеж. Главные персонажи новогодних праздников в родные места с Северного Полюса добирались три дня и три ночи.

Любимые персонажи зимней сказки уверяют – по родным местам соскучились и в ледяном царстве «сложа руки» не сидели.

Снегурочка:

Мы с Матушкой Зимой на Северном Полюсе готовили подарки гостям. Очень соскучились и по Дедушке, и по помощникам Дедушки Мороза, Всех хотим увидеть.

Матушка Зима:

Мы, наверно, когда уехали, уже ждали возвращения домой. По родственникам скучаем очень и по гостям тоже.

К теплой семейной встрече подготовился и сам хозяин волшебных чертогов. Во владениях Деда Мороза появилась аллея сказочной славы. Все фигуры резались по дереву, что называется, «с натуры». Прототипы статуй – герои любимых сказок и былин

Болотник Необыкновенный:

Душа разрывается на части – я же не видел себя никогда. В болото загляну иногда – что-то похожее.

Гостей первого зимнего праздника Дедушка Мороз традиционно встречал на пороге своего дома. Между теплыми встречами с детьми и взрослыми у повелителя морозов и холодов лишь несколько минут на отдых в тронном зале.

Дед Мороз:

Радует то, что с каждым годом гостей все больше и больше, и уже на сегодняшний день «перевалило» на второй миллион еще с февраля месяца. 70% моих гостей — это взрослые дяди и тети, бабушки и дедушки. Скучать Деду Морозу никогда не приходится.

К слову, гостеприимство белорусского волшебника уже успели оценить гости из 95 стран мира. Чтобы повесить колокольчик на елку исполнившихся желаний, Людмила Геннадьевна приехала из Архангельска. Говорит, здесь впервые за много лет вновь поверила в сказку.

Людмила Савчук:

Я как домой попала. Но у вас интереснее. Поэтому решила – буду новый год отмечать в Беларуси. Как тут не поверить. У вас тут такие люди, такие Дед Мороз, Зюзя. Сказка всегда будет у нас. И если поверишь — все будет хорошо.

К новому году в сказочных чертогах и новая елка. Украшать молодой символ праздника будут самодельными народными куклами, которые гости поместья делают сами в мастерской Матушки Зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

В Поместье Деда Мороза уже сегодня водят хороводы и «зажигают» новогоднюю елку. Именно с этого момента в Беларуси дан официальный отсчет подготовки к Новому Году.