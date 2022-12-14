Рождественский благотворительный бал пройдёт в БГУ

Новости Беларуси. Прекрасные дамы в длинных платьях и галантные кавалеры в строгих смокингах закружатся в танце вечером 14 декабря. Рождественский благотворительный бал в БГУ соберет сотню юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже добрая традиция. И, конечно, перед Новым годом должны сбываться мечты. Главная идея проекта – помочь нуждающимся и болеющим детям. Благотворительная часть бала развернется в интернете, где можно стать участником беспроигрышной лотереи. А все вырученные средства направят на поддержку 13-летней девочки, имеющий очень сложный диагноз. И по традиции на балу выберут короля и королеву.