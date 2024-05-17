В Полоцке и Барановичах появились памятные знаки лётчикам-героям Куконенко и Ничипорчику

Накануне годовщины бессмертного подвига военных летчиков в Полоцке открыли памятный знак, посвященный Герою Беларуси Никите Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он трагически погиб на окраине Барановичей, выполняя тренировочный полет 19 мая 2021 года. Вместе с командиром звена учебно-боевой эскадрильи майором Андреем Ничипорчиком ценой своих жизней они отвели воздушное судно от жилых построек. Стать летчиком парень мечтал с детства и первым шагом на пути к военной карьере для Никиты Куконенко было окончание Полоцкого кадетского училища.

Именно рядом с ним и установлена стела в память о герое. Церемония ее открытия собрала родных и близких, друзей и сослуживцев летчика, представителей общественных организаций. Памятный знак установлен на пожертвования жителей региона. Его автором стал известный скульптор Александр Дранец. Самолет героев Беларуси устремляется в небо. В бронзе застыл 22-летний парень, жизнь которого оборвалась почти три года назад.

Наталья Сивухина, мама Никиты Куконенко: Мы ждали очень давно открытия памятника, мы рады что наконец-таки это осуществилось. Сегодня стела, в воскресенье – мемориальная доска на доме. Рада, что город помнит Никиту и делает что-то для этого.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Этот памятник не только дань памяти о Никите Куконенко, но еще и символ мужества, символ героизма, символ высокого патриотизма, чем пропитан дух кадетского училища, чем занимаются здесь педагоги – воспитывают настоящих патриотов своей страны.

Сегодня, 17 мая, на одном из домов и в Барановичах открыли памятную доску в честь бессмертного подвига Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Инициатором стало городское объединение профсоюзов. Также на месте трагедии у мемориала «Назаўседы ў мірным небе» прошел торжественный митинг.

Александр Кривец, командир Лидской 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:

Видимо, из-за того что так любили жизнь и ценили ее, и смогли совершить подвиг. С одной стороны, осознаю, что это произошло. С другой стороны, какая-то часть во мне борется за то, что люди где-то в командировке.

Память героев-летчиков свято чтят по всей стране. Их именами названы улицы в новых районах Лиды и Барановичей, а также школы. Гордо носят звание и пионерские отряды.