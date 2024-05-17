Вольфович рассказал, что отрабатывается в ходе сбора по военной безопасности Беларуси

Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания к вопросам обороноспособности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на сборе, посвященном военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До участников довели тенденции развития ситуации по внешнему контуру Беларуси, способы применения борьбы с беспилотниками с учетом опыта украинского конфликта. В центре внимания было и формирование народного ополчения на примере одного из сельсоветов Могилевской области.
Хренин: белорусов сегодня не нужно убеждать в важности совместной защиты страны.
Следующая точка – Могилевский аэропорт. Один из важных вопросов – применение беспилотных летательных аппаратов. Белорусские военные постоянно изучают опыт ведения современных конфликтов.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Акцент сделан, конечно, на способы ведения боевых действий в определенный период с учетом современных форм борьбы, с учетом анализа современных боевых действий, в частности в Украине, где мы видим широкое применение беспилотных летательных средств, противодействие этим средствам. Широкое применение средств радиоэлектронной борьбы. То, что сегодня выходит на первый план в сфере вооруженной борьбы.
Оборона Родины – это всенародное дело! Как проходит военный сбор в Беларуси?