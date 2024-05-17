Вольфович рассказал, что отрабатывается в ходе сбора по военной безопасности Беларуси

Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания к вопросам обороноспособности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на сборе, посвященном военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До участников довели тенденции развития ситуации по внешнему контуру Беларуси, способы применения борьбы с беспилотниками с учетом опыта украинского конфликта. В центре внимания было и формирование народного ополчения на примере одного из сельсоветов Могилевской области.

Хренин: белорусов сегодня не нужно убеждать в важности совместной защиты страны.