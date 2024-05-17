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Вольфович рассказал, что отрабатывается в ходе сбора по военной безопасности Беларуси

17 мая 2024 18:42
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Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания к вопросам обороноспособности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на сборе, посвященном военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До участников довели тенденции развития ситуации по внешнему контуру Беларуси, способы применения борьбы с беспилотниками с учетом опыта украинского конфликта. В центре внимания было и формирование народного ополчения на примере одного из сельсоветов Могилевской области.

Хренин: белорусов сегодня не нужно убеждать в важности совместной защиты страны.

Вольфович рассказал, что отрабатывается в ходе сбора по военной безопасности Беларуси-1

Следующая точка – Могилевский аэропорт. Один из важных вопросов – применение беспилотных летательных аппаратов. Белорусские военные постоянно изучают опыт ведения современных конфликтов.

Вольфович рассказал, что отрабатывается в ходе сбора по военной безопасности Беларуси-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Акцент сделан, конечно, на способы ведения боевых действий в определенный период с учетом современных форм борьбы, с учетом анализа современных боевых действий, в частности в Украине, где мы видим широкое применение беспилотных летательных средств, противодействие этим средствам. Широкое применение средств радиоэлектронной борьбы. То, что сегодня выходит на первый план в сфере вооруженной борьбы.

Оборона Родины – это всенародное дело! Как проходит военный сбор в Беларуси?

# Военные учения # общество # Александр Вольфович # Юлия Мычка

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