«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой

Не стоит путать понятия «перестраховка» и избыточная страховка. Перестраховка – это проверка подстраховки, а избыточная страховка – это, когда от неё самой самому страшно. Герои сюжета «Добро пожаловаться» так же не поняли, почему, застраховав свою жизнь, они не смогли получить страховку. Белорусы стали больше путешествовать.

В этом году число платежей, связанных с такими поездками, увеличилось на 55%. Люди не экономят на отелях и культурном отдыхе. Помнят о медицинской страховке, стараясь обезопасить себя и не желая пойти по миру, в случае оплаты услуг зарубежным медикам. Минчанин Алексей перед вылетом в Италию, казалось, предусмотрел всё. Но, в отличие от других отдохнувших, привёз из поездки не яркие эмоции и сувениры, а стопку медицинских справок. На родную землю с трапа самолета мужчина ступил прооперированной ногой, облачённой в итальянский гипс.

Белоруска:

Мой коллега уехал на отдых в Италию, он получил тяжёлую травму. Ему доставили все необходимые медикаменты, лекарства. Была операция.

Дикая боль, сложнейшая операция. За все манипуляции миланские эскулапы выставили белорусу счет – 25 тысяч евро.

Но на руках у мужчины – предусмотрительно приобретённый страховой полис, там, наряду с паспортными данными, прописана сумма, на которую турист застрахован – 100 тысяч евро. Вот только страховая компания в помощи своему клиенту на чужой земле категорически отказала.

Белоруска:

Он обратился в страховую организацию для того, чтобы ему возместили. Ему отказ поступил. Так как в страховом полисе была указана страна Швейцария. Я, лично, в январе 2017 года перед поездкой коллеги в страну Италию обратилась в страховую организацию, чтобы его застраховать. Мною была предоставлена представителю страховой организации копия паспортных данных и копия авиабилетов, с указанием страны, куда он вылетает.

Паспортные данные я сверила, чтобы было всё чётко указано.

Я не проверяла название страны, потому что я, в принципе, рассчитывала на то, что человек перепишет ту страну, которая была указана в авиабилете.







Злоключения белоруса в Италии на этом не закончились. Деньги за операцию белорус выложил из своего кармана.

А по приезду попросил компенсировать убытки. И получил отказ. Своей вины ни в некорректно заполненном полисе, ни в том, что клиент в критическом состоянии за тысячи километров оказался без поддержки, руководители страховой фирмы не видят. Вадим Дрыжинский, юрист:

Были однозначно нарушены права потребителя. Дело в том, что при заполнении страхового полиса, будь то информация получена устно, сам он должен заполняться разборчиво, чётко, на русском, либо на белорусском языке. У нас же получилось, что страна, где действует страховой полис, была указана на английском языке.

Предусмотрена административная ответственность за нарушения порядка составления договоров страхования.

Потраченные нервы нашего героя в сотрудничестве со страховщиками явно не окупятся, но для возврата своих кровных сейчас белорус делает всё возможное.

Вадим Дрыжинский, юрист:

Действующим законодательством, а именно «Инструкцией об определении обязательных реквизитов страхового полиса, порядка его заполнения и использования», которая утверждена министерством финансов, установлено, что все реквизиты страхового полисы должны излагаться либо на русском, либо на белорусском языке. Кроме того, закон «О защите прав потребителей», а именно пункты 1 и 9 статьи 7-ой, прямо указывают, что информация, которая доведена до потребителя на иностранном языке, не на русском, не на белорусском, не может считаться правильно поданной. И потребитель признаётся, вообще, неинформированным надлежаще об услуге. В данном случае, мы намерены обращаться в суд с иском о защите прав потребителя.

Обратился минчанин с заявлением о деятельности компании в министерство финансов, где сейчас по данному факту проводится проверка. Кстати, Беларусь подписала соглашение со странами СНГ об оказании бесплатной скорой медицинской помощи гражданам – а значит, переплачивать за страховку смысла нет. А вот в странах Шенгенского соглашения страховка обязательна. Но отдельные страховые компании – сами великие перестраховщики, а потому перед подписанием полиса, изучите каждую запятую. Минчанин Игорь изучил все условия страховки, но воспользоваться ею не смог уже в первой поездке.



Игорь Ермолаев:

Решил, что будет всё хорошо и полетел отдыхать в Гамбург на майские праздники. В итоге у меня произошёл страховой случай.

В итоге тянули очень время, ждали, наверное, когда я покину страну.