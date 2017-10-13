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«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой

13 октября 2017 22:33
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Не стоит путать понятия «перестраховка» и избыточная страховка. Перестраховка – это проверка подстраховки, а избыточная страховка – это, когда от неё самой самому страшно. Герои сюжета «Добро пожаловаться» так же не поняли, почему, застраховав свою жизнь, они не смогли получить страховку.

Белорусы стали больше путешествовать.

«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой -1

В этом году число платежей, связанных с такими поездками, увеличилось на 55%. Люди не экономят на отелях и культурном отдыхе. Помнят о медицинской страховке, стараясь обезопасить себя и не желая пойти по миру, в случае оплаты услуг зарубежным медикам. Минчанин Алексей перед вылетом в Италию, казалось, предусмотрел всё. Но, в отличие от других отдохнувших, привёз из поездки не яркие эмоции и сувениры, а стопку медицинских справок. На родную землю с трапа самолета мужчина ступил прооперированной ногой, облачённой в итальянский гипс.
Белоруска:
Мой коллега уехал на отдых в Италию, он получил тяжёлую травму. Ему доставили все необходимые медикаменты, лекарства. Была операция.  

Дикая боль, сложнейшая операция.

За все манипуляции миланские эскулапы выставили белорусу счет – 25 тысяч евро.

«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой -4

Но на руках у мужчины – предусмотрительно приобретённый страховой полис, там, наряду с паспортными данными, прописана сумма, на которую турист застрахован – 100 тысяч евро. Вот только страховая компания в помощи своему клиенту на чужой земле категорически отказала.
Белоруска:
Он обратился в страховую организацию для того, чтобы ему возместили. Ему отказ поступил. Так как в страховом полисе была указана страна Швейцария. Я, лично, в январе 2017 года перед поездкой коллеги в страну Италию обратилась в страховую организацию, чтобы его застраховать. Мною была предоставлена представителю страховой организации копия паспортных данных и копия авиабилетов, с указанием страны, куда он вылетает.

Паспортные данные я сверила, чтобы было всё чётко указано.

«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой -7

Я не проверяла название страны, потому что я, в принципе, рассчитывала на то, что человек перепишет ту страну, которая была указана в авиабилете.



Злоключения белоруса в Италии на этом не закончились. Деньги за операцию белорус выложил из своего кармана.

А по приезду попросил компенсировать убытки. И получил отказ.

Своей вины ни в некорректно заполненном полисе, ни в том, что клиент в критическом состоянии за тысячи километров оказался без поддержки, руководители страховой фирмы не видят.

Вадим Дрыжинский, юрист:
Были однозначно нарушены права потребителя. Дело в том, что при заполнении страхового полиса, будь то информация получена устно, сам он должен заполняться разборчиво, чётко, на русском, либо на белорусском языке. 

У нас же получилось, что страна, где действует страховой полис, была указана на английском языке.

«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой -10

Предусмотрена административная ответственность за нарушения порядка составления договоров страхования.
Потраченные нервы нашего героя в сотрудничестве со страховщиками явно не окупятся, но для возврата своих кровных сейчас белорус делает всё возможное.

Вадим Дрыжинский, юрист:
Действующим законодательством, а именно «Инструкцией об определении обязательных реквизитов страхового полиса, порядка его заполнения и использования», которая утверждена министерством финансов, установлено, что все реквизиты страхового полисы должны излагаться либо на русском, либо на белорусском языке. Кроме того, закон «О защите прав потребителей», а именно пункты 1 и 9 статьи 7-ой, прямо указывают, что информация, которая доведена до потребителя на иностранном языке, не на русском, не на белорусском, не может считаться правильно поданной. И потребитель признаётся, вообще, неинформированным надлежаще об услуге.

В данном случае, мы намерены обращаться в суд с иском о защите прав потребителя.

«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой -13

Обратился минчанин с заявлением о деятельности компании в министерство финансов, где сейчас по данному факту проводится проверка. Кстати, Беларусь подписала соглашение со странами СНГ об оказании бесплатной скорой медицинской помощи гражданам – а значит, переплачивать за страховку смысла нет. А вот в странах Шенгенского соглашения страховка обязательна. Но отдельные страховые компании – сами великие перестраховщики, а потому перед подписанием полиса, изучите каждую запятую. Минчанин Игорь изучил все условия страховки, но воспользоваться ею не смог уже в первой поездке.

Игорь Ермолаев:
Решил, что будет всё хорошо и полетел отдыхать в Гамбург на майские праздники. В итоге у меня произошёл страховой случай.

В итоге тянули очень время, ждали, наверное, когда я покину страну.

«В полисе была указана Швейцария»: белорус сломал ногу в Италии и не смог воспользоваться неправильно оформленной страховкой -16

Ничего не предусмотрели, мне сказали, что по прилёту меня будет ждать «скорая помощь», но она меня не ждала. 

В последнее время всё чаще поднимается вопрос о страховой медицине и внутри страны. Возможно, когда данный вид услуг обретет массовость, страховым компаниям придётся научиться работать слаженно и в интересах клиентов. Ведь речь идет о самом дорогом – человеческом здоровье, и в больном вопросе нерасторопность может стоить жизни.

# общество # Туризм

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