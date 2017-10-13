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«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро

13 октября 2017 20:09
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Новости Беларуси. Будущая станция третьей линии метро расположится на пересечении улиц Жуковского и Воронянского. Открыть ее планируют к 2019 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро-1

Стройка будущей станции метро «Ковальская слобода» видна издалека: огромные краны, трубы, горы песка и сложнейшие конструкции. А рядом с входом уже возведено «сердце и мозг» третьей линии. Отдельное здание для персонала предназначено как для работы, так и для отдыха.

«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро-4

Евгений Ловцов, инспектор технического надзора дирекции представительства Минского метрополитена:
Там будут находиться все инженерные службы третьей линии Минского метрополитена. То есть и диспетчерские, и связь, и видеонаблюдение.

Но самое интересное – под землей. Спускаемся по ступенькам единственного входа на станцию. В вестибюле установят билетные кассы и несколько торговых павильонов. Запроектирован и аварийный выход.

«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро-7

Иван Петрович, прораб СУ68 ОАО «Стройтрест № 4»:
Для укладки полов у нас здесь предусмотрен естественный камень, гранит. На стенах мы применяем керамогранит – это по переходам и вестибюль станции.

Под землей работа кипит. Штукатуры, укладчики и электромонтажники – все мужчины. Но под контролем женщины, опытного бригадира.

«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро-10

Екатерина Олехнович, бригадир звена штукатуров:
Относятся все с уважением, если надо. Если надо, могу даже что-то и за меня сделать, если меня отвлекли и я куда-то пошла.

Образ «Ковальской Слободы» становится все четче с каждым днем. Вот и платформа уже почти готова. Сама станция небольшая, поэтому вместо эскалаторов – обычные лестницы.

«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро-13

Юлия Стриго, СТВ:
Вот так, ступенька за ступенькой, территория стройки приобретает вид будущей станции. На объекте трудится около 130 человек, и строительство идет с опережением графика. Сегодня рабочие заняты отделочными, электромонтажными и сантехническими работами.

На платформе станции установят ограждения, предостерегающие пассажиров от падения. Для инвалидов и пенсионеров – лифты.

«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро-16

Владимир Кузнецов, начальник участка № 11 СМУ2 УП Минский «Метрострой»:
Производятся работы на вестибюле, платформе. Так же производятся работы по облицовке стен, колонн на входе-1 и входе-2.

Стоя на платформе, невольно представляешь ее дизайн, который, кстати, будет соответствовать названию станции. Ожидая поезда, минчане смогут полюбоваться декоративными коваными плафонами в свете специальных прожекторов. Стены станции будут украшены сюжетами графического дизайна.

# общество # Минское метро # Фотофакт # Евгений Ловцов # Иван Петрович # Екатерина Олехнович # Юлия Стриго # Владимир Кузнецов

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