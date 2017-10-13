«Ковальская Слобода» готова на 70%. Репортаж СТВ со станции метро

Новости Беларуси. Будущая станция третьей линии метро расположится на пересечении улиц Жуковского и Воронянского. Открыть ее планируют к 2019 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стройка будущей станции метро «Ковальская слобода» видна издалека: огромные краны, трубы, горы песка и сложнейшие конструкции. А рядом с входом уже возведено «сердце и мозг» третьей линии. Отдельное здание для персонала предназначено как для работы, так и для отдыха.

Евгений Ловцов, инспектор технического надзора дирекции представительства Минского метрополитена:

Там будут находиться все инженерные службы третьей линии Минского метрополитена. То есть и диспетчерские, и связь, и видеонаблюдение. Но самое интересное – под землей. Спускаемся по ступенькам единственного входа на станцию. В вестибюле установят билетные кассы и несколько торговых павильонов. Запроектирован и аварийный выход.

Иван Петрович, прораб СУ68 ОАО «Стройтрест № 4»:

Для укладки полов у нас здесь предусмотрен естественный камень, гранит. На стенах мы применяем керамогранит – это по переходам и вестибюль станции. Под землей работа кипит. Штукатуры, укладчики и электромонтажники – все мужчины. Но под контролем женщины, опытного бригадира.

Екатерина Олехнович, бригадир звена штукатуров:

Относятся все с уважением, если надо. Если надо, могу даже что-то и за меня сделать, если меня отвлекли и я куда-то пошла. Образ «Ковальской Слободы» становится все четче с каждым днем. Вот и платформа уже почти готова. Сама станция небольшая, поэтому вместо эскалаторов – обычные лестницы.

Юлия Стриго, СТВ:

Вот так, ступенька за ступенькой, территория стройки приобретает вид будущей станции. На объекте трудится около 130 человек, и строительство идет с опережением графика. Сегодня рабочие заняты отделочными, электромонтажными и сантехническими работами. На платформе станции установят ограждения, предостерегающие пассажиров от падения. Для инвалидов и пенсионеров – лифты.