«Пообещали, что буду работать и даже премию»: как белоруске за 80 рублей резюме составили и не трудоустроили

«Кадры решают все». Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали полностью великое значение этого нового лозунга? Я бы этого не сказал. В противном случае, мы бы не имели того безобразного отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко в нашей практике. Именно они «по одёжке встречают» и не случайно в психологии есть комплекс, связанный именно с ними. Кто-то, возможно, уже догадался, что речь идет о гардеробщиках. Нельзя сказать, что минчанка Валентина Жарова в детстве мечтала именно об этой профессии, но «комплекс гардеробщицы» у неё почти появился.

Валентина Жарова:

Я живу в Острошицком городке. Искала работу гардеробщика. Я позвонила в агентство, меня привлекла зарплата.

Действительно, среди подобных незатейливых вакансий найти заработную плату свыше 500 рублей – большая редкость. Однако, как сегодня уже поняла Валентина, столь заманчивое предложение оказалось лишь наживкой. В кадровом агентстве женщину сразу предупредили: о заветной вакансии можно не мечтать без грамотного резюме.

Последнее «кадровики» были готовы составить за 80 рублей. Сумма для безработного человека, с двумя детьми на руках, солидная, тем не менее, Валентина, не задумываясь, согласилась.

Валентина Жарова:

Сказали, что: «Вы точно будете работать». Даже премию мне обещали. Пообещали, что я буду работать с 4 сентября.

По образованию Валентина Петровна – продавец, и хорошо знает, что залог успеха современного рынка – в умении убеждать. Для многих бизнесменов способы не важны. Лишь бы поскорее получить деньги от клиента. Схема проста: на сайте кадрового агентства публикуется заманчивая вакансия, например, как в нашем случае, гардеробщика с отличной зарплатой. Многие, что называется, заглатывают наживку.

Приезжают в офисы, платят деньги и подписывают, не глядя, договора. Так поступила и наша героиня. Стала ждать. Валентина Жарова:

А потом, 31 августа, сказали, что: «На Ваше место уже взяли человека. Мы вам перезвоним».

Увы, не перезвонили. Валентина почувствовала, что её банально, простите за сленг, «развели». И что такая желанная вакансия, вполне возможно, не существовала в природе. Вдвойне было обидно, что женщина потеряла не только время, но и приличные деньги, которые могла потратить на маленьких внуков.

Валентина Жарова:

В пятницу приехала и сказала, что я хочу расторгнуть с ними договор и забрать деньги, на что мне сказали: «Деньги мы Вам не вернём».

Ведь, по сути, клиента всего лишь информировали, что в их базе данных есть вакансия гардеробщика. И далее предложили составить резюме. Что и было сделано. За 80 рублей. Для полноты картины заметим, что средняя стоимость составления резюме обычно не превышает и 30 рублей. Но агентство может выставить и все 100. Это их право.

Сергей Федорец, юрист:

Исходя из представленных потребителем документов, можно сделать вывод, что услуга потребителю оказана. Причём, оказана надлежащим образом.



Действительно, Валентина подписала акт о выполненной работе. Суть работы – составление для неё резюме. Не придерёшься.

Сергей Федорец, юрист:

С точки зрения действующего законодательства, в данной ситуации предъявить какие-либо претензии будет достаточно трудно. Необходимо было до подписания акта выполненных работ, отразить письменно все претензии в отношении самой услуги. Как выяснилось, случай Валентины – не единичный. Отзывы подтверждают, что от деятельности данного кадрового агентства пострадало около десятка клиентов.



Вот только сотрудники центра своей вины не подтверждают и комментировать данную ситуацию категорически отказываются.



Но уже на следующий день Валентина написала претензию на имя директора в надежде, что расторгнуть договор со злополучной компанией ей, всё-таки, удастся.

Ирина Плоцкая, СТВ:

После нашего вмешательства руководство кадрового центра обещало Валентине пересмотреть решение о возврате денежных средств. Стоит отметить, что существуют агентства, которые позволяют соискателям трудоустроиться совершенно бесплатно. Дмитрий Новицкий, сотрудник кадрового центра:

К нам обращается компания-заказчик, которой требуется персонал. После этого мы встречаемся с заказчиком, уточняем все требования по вакансии и оставляем заявку на подбор персонала. Для кандидатов это совершенно бесплатно.