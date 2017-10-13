«Пообещали, что буду работать и даже премию»: как белоруске за 80 рублей резюме составили и не трудоустроили
«Кадры решают все». Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали полностью великое значение этого нового лозунга? Я бы этого не сказал. В противном случае, мы бы не имели того безобразного отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко в нашей практике.
Именно они «по одёжке встречают» и не случайно в психологии есть комплекс, связанный именно с ними.
Кто-то, возможно, уже догадался, что речь идет о гардеробщиках. Нельзя сказать, что минчанка Валентина Жарова в детстве мечтала именно об этой профессии, но «комплекс гардеробщицы» у неё почти появился.
Валентина Жарова:
Я живу в Острошицком городке. Искала работу гардеробщика. Я позвонила в агентство, меня привлекла зарплата.
Действительно, среди подобных незатейливых вакансий найти заработную плату свыше 500 рублей – большая редкость. Однако, как сегодня уже поняла Валентина, столь заманчивое предложение оказалось лишь наживкой. В кадровом агентстве женщину сразу предупредили: о заветной вакансии можно не мечтать без грамотного резюме.
Последнее «кадровики» были готовы составить за 80 рублей.
Сумма для безработного человека, с двумя детьми на руках, солидная, тем не менее, Валентина, не задумываясь, согласилась.
Валентина Жарова:
Сказали, что: «Вы точно будете работать». Даже премию мне обещали. Пообещали, что я буду работать с 4 сентября.
По образованию Валентина Петровна – продавец, и хорошо знает, что залог успеха современного рынка – в умении убеждать. Для многих бизнесменов способы не важны. Лишь бы поскорее получить деньги от клиента. Схема проста: на сайте кадрового агентства публикуется заманчивая вакансия, например, как в нашем случае, гардеробщика с отличной зарплатой. Многие, что называется, заглатывают наживку.
Приезжают в офисы, платят деньги и подписывают, не глядя, договора.
Так поступила и наша героиня. Стала ждать.
Валентина Жарова:
А потом, 31 августа, сказали, что: «На Ваше место уже взяли человека. Мы вам перезвоним».
Увы, не перезвонили. Валентина почувствовала, что её банально, простите за сленг, «развели». И что такая желанная вакансия, вполне возможно, не существовала в природе. Вдвойне было обидно, что женщина потеряла не только время, но и приличные деньги, которые могла потратить на маленьких внуков.
Валентина Жарова:
В пятницу приехала и сказала, что я хочу расторгнуть с ними договор и забрать деньги, на что мне сказали: «Деньги мы Вам не вернём».
Ведь, по сути, клиента всего лишь информировали, что в их базе данных есть вакансия гардеробщика. И далее предложили составить резюме. Что и было сделано. За 80 рублей.
Для полноты картины заметим, что средняя стоимость составления резюме обычно не превышает и 30 рублей.
Но агентство может выставить и все 100. Это их право.
Сергей Федорец, юрист:
Исходя из представленных потребителем документов, можно сделать вывод, что услуга потребителю оказана. Причём, оказана надлежащим образом.
Действительно, Валентина подписала акт о выполненной работе. Суть работы – составление для неё резюме. Не придерёшься.
Сергей Федорец, юрист:
С точки зрения действующего законодательства, в данной ситуации предъявить какие-либо претензии будет достаточно трудно. Необходимо было до подписания акта выполненных работ, отразить письменно все претензии в отношении самой услуги.
Как выяснилось, случай Валентины – не единичный.
Отзывы подтверждают, что от деятельности данного кадрового агентства пострадало около десятка клиентов.
Вот только сотрудники центра своей вины не подтверждают и комментировать данную ситуацию категорически отказываются.
Но уже на следующий день Валентина написала претензию на имя директора в надежде, что расторгнуть договор со злополучной компанией ей, всё-таки, удастся.
Ирина Плоцкая, СТВ:
После нашего вмешательства руководство кадрового центра обещало Валентине пересмотреть решение о возврате денежных средств.
Стоит отметить, что существуют агентства, которые позволяют соискателям трудоустроиться совершенно бесплатно.
Дмитрий Новицкий, сотрудник кадрового центра:
К нам обращается компания-заказчик, которой требуется персонал. После этого мы встречаемся с заказчиком, уточняем все требования по вакансии и оставляем заявку на подбор персонала.
Для кандидатов это совершенно бесплатно.
И это является стандартом нашей работы.
Как мы убедились, кто хочет – всегда найдет: как работу, так и способ заработать на доверчивости и невнимательности. В настоящее время Валентина ждёт, что руководство агентства, всё же, пойдет ей навстречу и вернёт деньги за совсем не нужное резюме. Надеемся на это и мы. И именно поэтому пока не открываем название агентства.