Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

Новости Беларуси. В Беларуси будут работать более 400 школьных базаров. Отечественные производители, как всегда, постарались учесть все модные тенденции и пожелания юных покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя с каждым годом сделать это становится все сложнее.

Выбирать школьникам и родителям в этот раз будет непросто: предприятия предлагают почти 400 моделей формы и более 100 видов обуви. Что касается одежды, то акцент в 2021 году сделали на материал. Предпочтения отдают натуральным волокнам – шерсти и хлопку. Наиболее широкий ассортимент одежды для ребят по традиции в столичных универмагах.

МАРТ также издал рекомендации по формированию цен на товары школьного ассортимента, предложив производителям и продавцам ограничить торговые надбавки.

Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:

В 2021 году средняя ориентировочная стоимость комплекта одежды делового стиля составляет от 50 до 348 рублей. При этом необходимо отметить, что рост цен находится в рамках доведенного параметра по инфляции, то есть в пределах 5 %.

Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги»:

Стоимость оптимальной экипировки школьников в этом году составляет: для школьников младших классов – от 270 до 800 рублей, для старшеклассников – от 350 до 980 белорусских рублей.