Содержание нитратов намного ниже. Почему белорусские арбузы вкуснее импортных?

3 августа во всем мире отмечается самый летний праздник – День арбуза. Хотя арбуз и состоит на 90 % из воды, эта вода имеет приятный вкус и много полезных свойств. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Александр Аутко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Арбуз – культура практически белорусская, хотя многие сомневались, что такое возможно, на протяжении долгих лет. Арбуз для нас – экзотика. Как обстоит дело с белорусским бахчеводством? Расскажите предысторию всего этого.

В белорусском арбузе в два-три раза меньше нитратов Александр Аутко, главный научный сотрудник УО «Гродненский государственный аграрный университет», доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Арбуз – это величайшее чудо природы, это дар и фабрика витаминов. Он осуществляет не только питательный эффект, но еще оздоровление организма происходит. Поэтому каждый человек должен каждый год где-то месяц употреблять эту ягоду. Считается, что арбуз в Беларуси действительно исторически почти не возделывался. Буквально последние 15 лет мы начали разработку промышленных технологий возделывания его, просвещать население. Сейчас такие обороты набрала эта культура, что уже фирмы, которые поставляют семена, не успевали в этом году завозить семена. То есть человечество осознало. Это любимый продукт населения. Мы же завозим в Беларусь более 30 тысяч тонн арбуза. Притом завозим с разным качеством. Особенность белорусского арбуза в том, что здесь содержание нитратов примерно в два-три раза ниже, чем предельно допустимая концентрация нитратов. 60 миллиграмм на килограмм арбуза должно быть. У нас этот показатель в три раза ниже, а по содержанию сахаров он превосходит завозные, южные арбузы. Поэтому сегодня мы можем конкурировать с качеством. А погодные условия, которые последние годы сложились, мы к югу на более 200 километров приблизились, поэтому созданы все погодные условия, природные, чтобы этой культуре уделять особое внимание. В чем особенность агротехнического возделывания?

Об особенностях выращивания белорусских арбузов Александр Аутко:

Особенности возделывания состоят в том, что можно преимущественно стремиться выращивать через рассаду. Но это для тех хозяйств, фермеров, у которых плодородие высокое. Если плодородие невысокое, то нужно высевать семенами. Здесь особенность, что эти процедуры агротехнически можно выполнять, когда температура почвы выше 14 градусов, если ниже, то семена не взойдут. Если высажена рассада, то будет негативно отражаться. Особенность еще агротехники – нужно, конечно, укрывать участок, на котором мы планируем возделывать арбузы, полиэтиленовой пленкой до посева, посадки, чтобы согрелась эта почва. Тогда уже на грядку, которая укрыта пленкой, высаживать рассаду или семена. Достаточно грядку укрывать пленкой или нужен парник?

Александр Аутко:

Нет, грядку. Мы сейчас говорим об открытом грунте, не нужно теплицы задействовать для этой культуры. В открытом грунте прекрасный урожай. Расскажите о книге, с которой вы пришли. Что в ней интересного?

Александр Аутко:

Здесь у меня две книги. Одна книга – это «Арбуз и дыня в Беларуси». Дыню тоже выращиваем, аналогичная технология, она аналогичная арбузу. Эта книга тоже издана в Академии наук. Здесь популярно изложен весь материал, потому что задача ученых – просвещать население. Первый экземпляр вышел книги «Технология возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и лекарственных растений». В этой книге есть раздел «Технология возделывания бахчевых культур». Здесь собран весь научный потенциал, чтобы, изучая эту технологию, стабильно и надежно мы могли производить эту культуру. Если высеять семечки из арбуза, они дадут всходы?

Александр Аутко:

Если это сорт, то тогда дадут. А если это гибрид, то урожая большого не получится. Какие сорта больше подходят для нашего климата? В какую землю их нужно высаживать? Александр Аутко:

Что касается сортов, то нужно ориентироваться на ранние и среднеранние сорта для стабильного получения урожайности. Очень небольшой процент может быть и позднеспелых сортов. Наиболее популярны у нас «романза», «кримсон свит», «топ ган», «огонек», «оранж кинг» желтый, сорт «виктория». Арбуз с желтой мякотью – не ГМО ли это какое-нибудь?

Когда привозят белорусские арбузы, завозные население не покупает Александр Аутко:

Нет, это сортовой признак, здесь это исключается. В Беларуси особенность, что мы их выращиваем в таком экологическом режиме, мы же не применяем гербицидов. Это очень важный показатель. Они в системе экологизированного земледелия производятся. В городах, где мы начинали (Кобрин, Малорита), когда фермеры привозят белорусские арбузы для реализации, то завозные не покупает население. Наши арбузы вкусные?

Александр Аутко:

Да. У нас содержание сахара где-то в пределах 13 % выше, потому что условия Беларуси лучше для накопления сахара. Я тоже раньше как-то думал: почему они сладкие? Потому что в нем сахара накапливаются, когда теплая ночь как на юге, этот сахар расходуется. А у нас прохладные ночи, и он в накопительном режиме. Поэтому они очень сладкие. Хотелось бы узнать про республиканский фестиваль арбуза.