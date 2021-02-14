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На Гожском полигоне прошло тактическое учение белорусских танкистов

14 февраля 2021 13:13
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Новости Беларуси. Силы противника пытались прорвать оборону и продвинуться в тыл бригады, но этому не суждено было сбыться. Таков был замысел учения, которое с успехом прошло на полигоне Гожский с отдельным танковым батальоном 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гожском полигоне прошло тактическое учение белорусских танкистов-1

В нем принимали участие и военнообязанные, призванные из запаса. Они быстро освоили современную технику, которая поступила на вооружение в последние годы.

На Гожском полигоне прошло тактическое учение белорусских танкистов-4

Александр Крупко, военнослужащий запаса:
Вспомнил опять, что это такое. Потому что как-никак 9 лет назад призывали. Танки понравились, они были эффективные и маневренные, скорость лучше и сама подвеска получше, при стрельбе сам танк ведет себя лучше.

На Гожском полигоне прошло тактическое учение белорусских танкистов-7

Отметим, что батальонное тактическое учение прошло в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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