На Гожском полигоне прошло тактическое учение белорусских танкистов

Новости Беларуси. Силы противника пытались прорвать оборону и продвинуться в тыл бригады, но этому не суждено было сбыться. Таков был замысел учения, которое с успехом прошло на полигоне Гожский с отдельным танковым батальоном 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем принимали участие и военнообязанные, призванные из запаса. Они быстро освоили современную технику, которая поступила на вооружение в последние годы.

Александр Крупко, военнослужащий запаса:

Вспомнил опять, что это такое. Потому что как-никак 9 лет назад призывали. Танки понравились, они были эффективные и маневренные, скорость лучше и сама подвеска получше, при стрельбе сам танк ведет себя лучше.