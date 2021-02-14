Минздрав: в Беларуси за сутки коронавирусом заболели 1658 человек

По данным Минздрава, за сутки выписаны 2 222 пациента, а вот на лечение попали 1 658.

Новости Беларуси. Статистику по заболеваемости COVID-19 в нашей стране сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 268 687 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 258 202. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.