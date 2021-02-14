«Свои первые шаги я делала в больших горах». Чемпионка по горнолыжному спорту рассказала интересные факты из своей профессии
Новости Беларуси. Последний зимний месяц принес в Минскую область морозы и снег. Это значит, что у тех, кто еще не решился встать на лыжи или сноуборд, есть шанс это сделать. А мы, в свою очередь, подготовили полноценное пособие по покорению снежных вершин для начинающих. О самых популярных и экстремальных зимних видах спорта рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Вероника Сайко, корреспондент:
Расскажите, сколько вы занимаетесь лыжами?
Мария Тихвинская, инструктор высшей категории горнолыжного комплекса:
Всю свою сознательную жизнь, с рождения, так как родители были альпинистами, заслуженными мастерами спорта, врачами, проводили свой досуг в альпинистских лагерях. Поэтому, когда мне был один год, первые мои шаги были в Домбае, больших горах, после этого я влюбилась в этот вид спорта. Сколько себя помню – всегда на лыжах.
– Какие у вас есть регалии, звания?
– Я мастер спорта международного класса по двум видам спорта: по горнолыжному спорту и по сноуборду. Я девять лет была в составе сборной команды сначала Советского Союза по горнолыжному спорту, потом российской команды, потом возглавила команду по сноуборду. Я призер чемпионата мира по сноуборду, многократный призер Кубков мира, участница Олимпийских игр. У меня огромный международный опыт инструкторского стажа, более 20 лет. Я многократная чемпионка России, 25 раз я выигрывала чемпионат России во всех дисциплинах.
– Что лыжи дают в плане физической подготовки?
Мария Тихвинская:
Это один из немногих видов спорта, который сочетает в себе очень многогранную подготовку. Даже когда мы в детстве занимались, у нас был и большой теннис, и водные лыжи, и акробатика, и гимнастика. Это все время на свежем воздухе. Кроссы в лесу, велосипедная подготовка, ролики. Конечно, мышцы постоянно находятся в тонусе, этого достаточно, чтобы поддерживать прекрасную физическую форму. И конечно, горнолыжники должны понимать, что на склон надо выходить подготовленным, чтобы не допускать возможных травм, потому что нагрузка на суставы и на мышцы достаточно серьезная, особенно если мы говорим о катании в больших горах.
– А есть люди необучаемые, которым точно надо на лыжах крест поставить?
Мария Тихвинская:
Я всем своим клиентам и подопечным объясняю, что есть люди более сложно обучаемые, но необучаемых нет. Есть просто различное количество времени подготовки. Кому-то нужен один час, кому-то потребуется пять. Это связано с определенными координационными способностями, физической формой, психологической готовностью. Я знаю огромное количество людей, которые поддерживают программу подготовки детей с ДЦП в Москве. Это «Лыжи мечты», эти дети умеют подстраиваться. У меня есть люди, которые на одной ноге прекрасно катаются в больших горах и на огромных скоростях. Не надо никогда делать приговор, что мы плохо обучаемые, нужно просто набраться терпения. Любой человек обучаем. Не нужно выходить из зоны комфорта, нужно правильно выбирать инструктора, зону катания, может быть, кому-то, у кого лишний вес, не выходить на более крутые склоны, оставаться на более пологих. Но горные лыжи приносят радость, и это самое главное. Помимо безопасности, вы должны учиться получать от этого удовольствие.
Правильно подобрать экипировку и пройти обучение у инструктора. Рассказываем, как новичку встать на горные лыжи (подробности здесь).