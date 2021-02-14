«Свои первые шаги я делала в больших горах». Чемпионка по горнолыжному спорту рассказала интересные факты из своей профессии

Новости Беларуси. Последний зимний месяц принес в Минскую область морозы и снег. Это значит, что у тех, кто еще не решился встать на лыжи или сноуборд, есть шанс это сделать. А мы, в свою очередь, подготовили полноценное пособие по покорению снежных вершин для начинающих. О самых популярных и экстремальных зимних видах спорта рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вероника Сайко, корреспондент:

Расскажите, сколько вы занимаетесь лыжами?

Мария Тихвинская, инструктор высшей категории горнолыжного комплекса:

Всю свою сознательную жизнь, с рождения, так как родители были альпинистами, заслуженными мастерами спорта, врачами, проводили свой досуг в альпинистских лагерях. Поэтому, когда мне был один год, первые мои шаги были в Домбае, больших горах, после этого я влюбилась в этот вид спорта. Сколько себя помню – всегда на лыжах.

– Какие у вас есть регалии, звания?

– Я мастер спорта международного класса по двум видам спорта: по горнолыжному спорту и по сноуборду. Я девять лет была в составе сборной команды сначала Советского Союза по горнолыжному спорту, потом российской команды, потом возглавила команду по сноуборду. Я призер чемпионата мира по сноуборду, многократный призер Кубков мира, участница Олимпийских игр. У меня огромный международный опыт инструкторского стажа, более 20 лет. Я многократная чемпионка России, 25 раз я выигрывала чемпионат России во всех дисциплинах.

– Что лыжи дают в плане физической подготовки?

Мария Тихвинская:

Это один из немногих видов спорта, который сочетает в себе очень многогранную подготовку. Даже когда мы в детстве занимались, у нас был и большой теннис, и водные лыжи, и акробатика, и гимнастика. Это все время на свежем воздухе. Кроссы в лесу, велосипедная подготовка, ролики. Конечно, мышцы постоянно находятся в тонусе, этого достаточно, чтобы поддерживать прекрасную физическую форму. И конечно, горнолыжники должны понимать, что на склон надо выходить подготовленным, чтобы не допускать возможных травм, потому что нагрузка на суставы и на мышцы достаточно серьезная, особенно если мы говорим о катании в больших горах.

– А есть люди необучаемые, которым точно надо на лыжах крест поставить?