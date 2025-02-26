Темп ввода жилья в январе вырос на треть к аналогичному периоду 2024 года
В Беларуси зафиксированы ударные темпы ввода жилья. В январе этот показатель на 34,2 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказали в главном управлении строительства и жилищной политики Минстройархитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За первый месяц года построено более 260 тысяч квадратных метров. В лидерах Минская область, далее Брестская. Треть от общего объема составили многоквартирные дома, остальная часть – индивидуальное жилье.
Такой внушительный рост стал возможен благодаря реализации строительной амнистии, которую глава государства продлил еще на три года. Благодаря этой инициативе в январе было введено около 80 тысяч квадратных метров. В целом темпы строительства жилья – один из наиболее чувствительных показателей экономического развития страны. Его наращивание свидетельствует об улучшении жилищных условий граждан.
Александр Шваюнов, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Построили 70 квартир в январе для многодетных, на улучшение жилищных условий направлено более 500 таких семей. Арендное жилье строили в прошлом году, продолжаем и в этом. В январе введено в эксплуатацию 99 квартир арендного жилья.
Всего до конца года в Беларуси планируется ввести 4,5 миллиона квадратных метров жилья.