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Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

05 ноября 2019 12:28
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Новости Беларуси. О своих требованиях все чаще громогласно заявляют работники МЧС. И их слово проявляется в творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине-1

Это и заметно, и красиво, и воспринимается одинаково понятно взрослыми и детьми. Очередной образец полезного стрит-арта появился в Воложине. Яркий рисунок огромных размеров на стене дома сразу привлекает внимание.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине-4

Александр Сивый, начальник Воложинского райотдела МЧС:
Работали совместно с исполкомом, с отделом культуры, идеологии. Наши сотрудники также принимали участие. Много работали над эскизом.

Машина именно наша, она расположена в нашей аварийно-спасательной части. Даже госномер регистрационный тоже нашего автомобиля.

Тематические граффити от МЧС появились во всех районах Минской области. Уже нанесены десятки рисунков.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине-7

# МЧС Беларуси # общество # Александр Сивый # Фотофакт

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