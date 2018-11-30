В первый день зимы в Беларуси ожидаются снег и до -16°C

Новости Беларуси. Первый день календарной зимы в Беларуси ожидается морозным.

Как сообщает Белгидромет, ночью 1 декабря в республике будет в основном без осадков, только в Гомельской области вероятность их выпадения составляет 60-70%. По всей стране прогнозируется юго-восточный ветер 5-10 м/с.

Днём на большей части Беларуси будет идти снег, вероятность этого составляет 80-90%. На юго-западной территории республики вероятность осадков значительно ниже – 5-10%.

Ночью температура воздуха составит -9… -12°C, при прояснениях воздух остынет до -14… -16°C. Днём будет немного теплее: от -3… -5°C в Брестской области до -6… -8°C в Минской и Могилёвской областях.

Согласно предсказаниям синоптиков, в воскресенье 2 декабря морозная погода сохранится, а в начале рабочей недели в дневное время столбик термометра поднимется выше нуля.

Ранее мы сообщали, что в последние дни осени температура в Беларуси была на несколько градусов ниже климатической нормы.