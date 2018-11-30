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В первый день зимы в Беларуси ожидаются снег и до -16°C

30 ноября 2018 14:14
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Новости Беларуси. Первый день календарной зимы в Беларуси ожидается морозным.  

Как сообщает Белгидромет, ночью 1 декабря в республике будет в основном без осадков, только в Гомельской области вероятность их выпадения составляет 60-70%. По всей стране прогнозируется юго-восточный ветер 5-10 м/с.  

Днём на большей части Беларуси будет идти снег, вероятность этого составляет 80-90%. На юго-западной территории республики вероятность осадков значительно ниже – 5-10%.  

Ночью температура воздуха составит -9… -12°C, при прояснениях воздух остынет до -14… -16°C. Днём будет немного теплее: от -3… -5°C в Брестской области до -6… -8°C в Минской и Могилёвской областях.  

Согласно предсказаниям синоптиков, в воскресенье 2 декабря морозная погода сохранится, а в начале рабочей недели в дневное время столбик термометра поднимется выше нуля.  

Ранее мы сообщали, что в последние дни осени температура в Беларуси была на несколько градусов ниже климатической нормы.  

Причина в скандинавском антициклоне – подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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