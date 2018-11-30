Прямой эфир

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

30 ноября 2018 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник

Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
Я вам скажу по секрету: драники это не белорусская еда, потому что в Беларуси картофель появился, если я не ошибаюсь, в 1627 или 1629 году. Поэтому да, он как бы тут растёт замечательно, очень вкусно – этого не отнять. Но это не национальная белорусская еда.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо-1

К национальной белорусской я могу отнести, например, овсяный кисель панацея молодости. Его почти никто не делает, готовится он очень просто. Люди могут его пить, женщины раньше использовали в виде масок.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо-4

Всё, что касается речной рыбы, грибов, даров леса вот это национальное белорусское.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо-7

# Рецепты # общество # Александр Чикилевский # Фотофакт # Еда

Другие новости рубрики

Все новости
«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник
30 ноября 2018 10:20

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году
30 ноября 2018 09:58

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году

«Что эти камеры?! Мешок надел, глаза прорезал. Переоделся в медведя или зайца». 3 эффективных способа защитить дачу от вора
30 ноября 2018 09:00

«Что эти камеры?! Мешок надел, глаза прорезал. Переоделся в медведя или зайца». 3 эффективных способа защитить дачу от вора