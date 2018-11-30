«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.

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Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:

Я вам скажу по секрету: драники – это не белорусская еда, потому что в Беларуси картофель появился, если я не ошибаюсь, в 1627 или 1629 году. Поэтому да, он как бы тут растёт замечательно, очень вкусно – этого не отнять. Но это – не национальная белорусская еда.