«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

С 26 ноября по 6 декабря в нашей стране проходит республиканская профилактическая акция по профилактике ДТП в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют готовность белорусских водителей к зиме. Как понять, что ваш автомобиль соответствует всем нормам? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей. Есть ли какие-то правила, как подготовить автомобиль к зиме, помимо смены шин?

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:

Конечно, есть определённые рекомендации, которые мы ежегодно напоминаем всем автолюбителям. Помимо того, чтобы подготовить свой автомобиль, поменять шины – это ещё настроиться к условиям езды в зимний период. Необходимо на поездку планировать больше времени, нужно мысленно увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, потому что мы понимаем, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается. Также быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, потому что, к сожалению, пешеходы немного разбалованные и зачастую не оборачиваются, не смотрят по сторонам, что от них требуют правила дорожного движения.