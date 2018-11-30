Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

Новости Беларуси. Более 126 тысяч новых объектов добавилось на картах при уточнении адресов переписи в Беларуси. Итоги первого этапа кампании озвучили 30 ноября в Белстате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева

Были обследованы здания, в которых проживают или могут проживать люди к моменту опроса. Всего более 600 тысяч строений.