Прямой эфир

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

30 ноября 2018 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 126 тысяч новых объектов добавилось на картах при уточнении адресов переписи в Беларуси. Итоги первого этапа кампании озвучили 30 ноября в Белстате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева

Были обследованы здания, в которых проживают или могут проживать люди к моменту опроса. Всего более 600 тысяч строений.

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи-1

За 16 дней регистраторы удалили более 8000 объектов, а добавили в 15 раз больше, таким образом составив соответствующий список. В работе задействовали порядка 1000 человек, в том числе сотрудников жилищно-коммунальных организаций.

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
От того, насколько качественно и с желанием человек ответит на наши вопросы, будет зависеть, где будет находиться больница, детский сад; какие маршруты транспорта будут проходить по его улице. Эти все вопросы решает именно перепись. Это многогранный спектр вопросов, которые, в принципе, нацелены на то, чтобы улучшить среду обитания каждого белоруса.

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи-7

Напоминаем: перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2019 года. Впервые опрос можно будет проводить через интернет. Итоги подсчета подведут в 2020.

# Государственная социальная политика # общество # Инна Медведева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой
30 ноября 2018 10:45

«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо
30 ноября 2018 10:20

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник
30 ноября 2018 10:20

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник