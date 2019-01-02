Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Новости Беларуси. Большой подарок к Новому году получили белорусские медики. В несколько больниц страны поступили новые реанимобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное их достоинство – начинка. Благодаря современному медицинскому оборудованию врачи-реаниматологи смогут с минимальным риском доставить тяжёлого пациента в стационар. Юрий Прокопенко заглянул внутрь машины, в которой спасают жизни.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот они совершенно новые реанимобили. Можно сказать, настоящие операционные на колёсах. Один предназначен для оказания помощи взрослым пациентам, второй для детей. Внешне никакой разницы. Все отличия внутри, в оборудовании.

Эти две машины пополнили автопарк Могилевской областной больницы. До выхода в первый рейс врачи-реанимотологи разбираются со сложным оборудованием. Марина Пусовская говорит – в такой машине в экстренных случаях и небольшую операцию можно провести.

Марина Пусовская, врач-реанимотолог Могилевской областной больницы:

Это монитор предназначен для мониторинга за пациентом и дефибрилляции. Мы накладываем на пациента электроды, накладываем сатурацию. Можем измерить давление и при легочной реанимации проводить дефибрилляцию. Это аппарат искусственной вентиляции лёгких. Он более нового поколения, более простой и практичный.

В реанимобиле для маленьких пациентов тоже все высокотехнологично. Основной аппарат – инкубатор для новорожденных. Такая машина доставит недоношенных детей в тяжелом состоянии в стационар, где за спасение ребенка возьмутся уже узкопрофильные специалисты. До нынешнего времени в больничном автопарке числились пять реанимобилей. Но оборудование устаревает, а машины изнашиваются. Ведь работать приходится по всей области и даже за пределами страны.

Сергей Новиков, заместитель главного врача по медицинской части Могилёвской областной больницы:

Ездили вплоть до Урала, ездили на Украину и даже летали в Рим на самолете. Реанимобиль подъезжал в аэропорт, и бригада летала, забирала пострадавшего нашего белоруса. Вот видите рядом есть машины, которые у нас уже по хозяйственной части используются – автомашины УАЗ для медпомощи это, конечно, небо и земля. Это как сравнить велосипед и самолет.

Машины уже прошли регистрацию и гостехосмотр. Остается провести наладку медицинского оборудования и за работу. Ждет этого момента Олег КОмпач. За пять лет за рулем реанимобиля он чего только не насмотрелся. Перевозил тяжёлых пострадавших в ДТП, жертв пожаров... Когда на кону жизнь человека каждая секунда на счету. Приходилось и под 160 разгонятся. И новая машина, уверен, не подведет.

Олег Компач, водитель реанимобиля:

Новая есть новая. Она меньше будет ломаться, и на гарантии обслуживание будет. А старые они уже свой срок выходили.