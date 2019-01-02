В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз

Новости Беларуси. В Витебске наравне со слесарями и сантехниками работает Дед Мороз. Сказочный сотрудник появился пока только в одном домоуправлении. Но пригласить в гости зимнего волшебника может любой житель города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отличие от частников государственный Дед Мороз берет за услугу всего 10 рублей. Причем заплатить можно позже, например, включив эти расходы в жировку. В роли Деда Мороза – начальник ЖЭУ № 1 Дмитрий Матюш или мастер по текущему ремонту Артем Грамузов. А Снегурочкой стала мастер по комплексной уборке Галина Дервоед.

Дед Мороз:

Дедушка-то старенький, а пришли в один дом, дымоходы уже не работают давным-давно. Пришлось подниматься на 10-ый этаж в шубе пешком. Тяжело было. Но мы справились.

Снегурочка:

А 29 декабря мы поздравили мальчика Костика с 21-ым годом

Ирина Постоялкина, житель Витебска:

Очень понгравилось, очень весело. Главное, что детям нашим понравилось. Молодцы. Мы недавно получили квартиру и хотели в новый дом, новый праздник.