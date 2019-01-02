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Как в Беларуси предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении

02 января 2019 17:05
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Новости Беларуси. Сегодня на общественное обсуждение вынесен долгожданный проект указа, которым предусмотрены изменения в условия и порядок оплаты, так называемого, дорожного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Беларуси предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении -1

Документ предполагает, что государственная пошлина для физических лиц будет упразднена. Вместо нее введут плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Ставки будут установлены в базовых величинах, их размер будет зависеть от вида и массы транспорта. Оплачивать надо будет каждый месяц. Максимум можно оплатить сразу за два года. Для добросовестных автовладельцев предусмотрены понижающие коэффициенты. Если проект указа будет одобрен, новая система оплаты начнёт работать с первого апреля.

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# Налоги # общество # Фотофакт

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