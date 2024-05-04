«В первую очередь тиф». Какими болезнями чаще всего болели на фронте?
Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».
Забота о здоровье бойцов выходила на качественно новый уровень. По возможности. По данным Белорусского штаба, среди заболеваний превалировали кожные и болезнь зубов.
Эпидемия могла стать оружием массового поражения. Инфекционная вспышка в условиях войны – дело мгновенное. Потому противоэпидемические меры были в организации здравоохранения ключевыми. Обработка помещений, изолятор для заболевших и карантин для новоприбывших в лагерь – базовые меры. Медработники проводили саннадзоры за источниками водоснабжения и пищеблоками, размещением партизан, организовывали профосмотры. В 1943-м из-за линии фронта на территорию Беларуси стали массово забрасывать вакцину. Народным мстителям сделали более 36 тысяч прививок от сыпного тифа.
Николай Шумин, заведующий музеем истории Белорусского государственного медицинского университета:
Были организованы изоляторы для всех поступающих, еженедельные бани, осуществлялась прожарка белья, новоприбывшие проходили карантин, обрабатывались жилые помещения.
Во время войны на территории Беларуси свирепствовало большое количество разных заболеваний. В первую очередь тиф, был широко распространен. И немцами даже происходило преднамеренное заражение местного населения.
Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:
Деревня Шклянцы. Там находились автоматчики. И они увидели, как женщина пыталась всыпать в колодец что-то похожее на белый порошок. Она была схвачена с поличным. Сначала она притворилась психически больной (пела песни, сквернословила, ругалась), но потом, под давлением партизан, призналась в содеянном. При обыске были найдены отравляющие вещества, которые она и подсыпала в колодец.
Часто партизанскими медучреждениями становились лесные землянки, шалаши, обитые деревянной корой. В относительно спокойное время, при отсутствии соприкосновения с противником, когда партизанские бригады занимали территорию целых районов и не допускали туда врага, медико-санитарная служба бригады, как правило, развертывала амбулаторию с перевязочной, операционную, госпиталь, аптеку. И класс условий повышался – находилось это в зданиях населенных пунктов.
Читайте также:
Во время войны медикаменты поставляли тоннами – что входило в аптечки и кому они выдавались?
Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?
Военврач Алексей Шуба спас почти 500 человек от угона в Германию. Слава о комбриге-хирурге дошла до фашистов