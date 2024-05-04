«В первую очередь тиф». Какими болезнями чаще всего болели на фронте?

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

Забота о здоровье бойцов выходила на качественно новый уровень. По возможности. По данным Белорусского штаба, среди заболеваний превалировали кожные и болезнь зубов.