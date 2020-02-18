В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в творческом состязании участвуют представители массмедиа из всех регионов страны. В этот раз на конкурс были заявлены около 100 работ. Жюри учитывало оригинальность подачи, актуальность и содержательность материалов.

Уже традиционно в числе лучших отмечен и наш телеканал. Дипломом в номинации «Специальный проект» награжден корреспондент СТВ Григорий Азаренок.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Вооруженные Силы ни в коей мере не могут быть и не являются закрытой частью общества. Поэтому мы сегодня стараемся как можно больше приглашать представителей средств массовой информации, профессионалов своего дела, которые могли бы освещать мероприятия строительства и развития Вооруженных Сил.

Особо сегодня было приятно вручить погоны Григорию Азаренку, который о Вооруженных Силах знает не понаслышке. Он прошел службу в войсках связи и сегодня активно продолжает освещать воинскую службу.