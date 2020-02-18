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В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил

18 февраля 2020 16:00
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Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-1

Ежегодно в творческом состязании участвуют представители массмедиа из всех регионов страны. В этот раз на конкурс были заявлены около 100 работ. Жюри учитывало оригинальность подачи, актуальность и содержательность материалов.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-4

Уже традиционно в числе лучших отмечен и наш телеканал. Дипломом в номинации «Специальный проект» награжден корреспондент СТВ Григорий Азаренок.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-7

Кроме профессионального признания наш коллега удостоен и очередного воинского звания лейтенант запаса.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-10

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Вооруженные Силы ни в коей мере не могут быть и не являются закрытой частью общества. Поэтому мы сегодня стараемся как можно больше приглашать представителей средств массовой информации, профессионалов своего дела, которые могли бы освещать мероприятия строительства и развития Вооруженных Сил.

Особо сегодня было приятно вручить погоны Григорию Азаренку, который о Вооруженных Силах знает не понаслышке. Он прошел службу в войсках связи и сегодня активно продолжает освещать воинскую службу.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-13

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Офицер – это что? В первую очередь это честь. Поэтому будем и дальше делать наши материалы, что называется, по полной и радовать зрителей честной, объективной и оперативной информацией.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-16

Символично, что награждение победителей конкурса проходит накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Во многом благодаря работе журналистов, телеоператоров и фотографов удается поддерживать и сохранять имидж современной белорусской армии.

В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил-19

# СМИ Беларуси # общество # Виктор Хренин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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