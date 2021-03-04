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Иван Носкевич: «Нами сформирован объём обвинения Тихановскому и его сообщникам»

04 марта 2021 16:47
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Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского находится на финальной стадии. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца марта материалы будут переданы прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?

Иван Носкевич: «Нами сформирован объём обвинения Тихановскому и его сообщникам»-1

Об этом 4 марта сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время посещения предприятия «Гомсельмаш».

Иван Носкевич: «Нами сформирован объём обвинения Тихановскому и его сообщникам»-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных и значимых уголовных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета.

Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе мы имеем уже обвинительные приговоры.

Что касается самого Тихановского, я полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение. До конца месяца уголовное дело тоже будет передано прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Иван Носкевич # Сергей Тихановский # Фотофакт

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