Иван Носкевич: «Нами сформирован объём обвинения Тихановскому и его сообщникам»

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского находится на финальной стадии. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца марта материалы будут переданы прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

Об этом 4 марта сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время посещения предприятия «Гомсельмаш».

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных и значимых уголовных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета.

Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе мы имеем уже обвинительные приговоры.

Что касается самого Тихановского, я полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение. До конца месяца уголовное дело тоже будет передано прокурору для решения вопроса о передаче в суд.