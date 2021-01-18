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Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Что по традиции делают в этот день?

18 января 2021 06:36
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Новости Беларуси. Крещенские морозы – погода в Беларуси ушла в январский минус. За последние несколько лет мы успели забыть о таких холодах. Впрочем, удивляться здесь нечему: сегодня, 18 января, Крещенский сочельник. Он предшествует Богоявлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Что по традиции делают в этот день?-1

Православный праздник любим в народе. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан и совершается Великое водоосвящение. Сильные духом и здоровьем белорусы по традиции уже этим вечером смогут окунаться в прорубях и купелях.

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Что по традиции делают в этот день?-4

Для крещенских купаний только в Минске оборудуют три площадки. По всей стране – порядка 80. Они будут соответствовать всем требованиям безопасности. Предусмотрены пункты обогрева и палатки для переодевания.

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Что по традиции делают в этот день?-7

Правда, звучит немало предостережений от участия в таких ритуалах. Окунание в лютый мороз уж точно противопоказано людям, которые имеют проблемы со здоровьем, сердечно-сосудистые заболевания, и детям.

# Купание в проруби # общество # Фотофакт

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